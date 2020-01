Mandag morgen er prisen en liter 95 blyfri bensin hos Circle K 17,61 kroner, mens prisen på diesel er 16,96 kroner, skriver Nettavisen.

Dermed er prisrekorden fra forrige uke på 17,53 kroner for bensin og 16,86 kroner for diesel slått.

– Årsaken er en ny økning i innkjøpsprisene på ferdigraffinerte produkter i det internasjonale markedet. Det var ikke bare oljeprisen som gikk oppover fredag, men også kostprisene gjorde et hopp etter drapet på den iranske generalen Qasem Soleimani, sier Circle Ks Knut Hilmar Hansen til Nettavisen.

Med bensinprisene mandag morgen vil det koste 1.056 kroner og 60 øre å fylle biltanken med 60 liter 95 blyfri.

Hansen utelukker ikke at dieselprisen på enkelte bensinstasjoner mandag kan passere 17 kroner literen på grunn av transporttillegget.

Prisen for et fat brentolje ligger mandag morgen på rundt 70 dollar, som er en oppgang på rundt 5,6 prosent siden Soleimani ble drept i et amerikansk droneangrep fredag.

Gullprisen til værs

Frykt for krig mellom USA og Iran fører til fallende aksjekurser på børsene i Asia. Oljeprisen stiger, og gullprisen er høyere enn på seks år.

Den økte spenningen i kjølvannet av USAs likvidering av den iranske generalen Qasem Soleimani skaper uro på de asiatiske børsene mandag. Iran truer med hevnangrep, noe USAs president Donald Trump sier vil bli besvart med «kraftig gjengjeldelse».

Tilspissingen av situasjonen i Midtøsten har visket ut den positive stemningen blant investorer som så fram til en varslet minihandelsavtale mellom USA og Kina. En effekt er at oljeprisen stiger, og nordsjøolje ble mandag solgt for over 70 dollar fatet, for første gang siden september.

– Dette er en uhyggelig vekker ingen ønsket seg i starten på det nye året. Investorene så for seg et marked i medvind etter at den første delen av en handelsavtale ble kunngjort. I stedet søker de nå etter en trygg havn, sier Stephen Innes i valutameglerselskapet AxiTrader.

Hongkon og London ned

En slik trygg havn, der mange plasserer penger i krisetider, er gull. Prisen på edelmetallet steg 1,4 prosent mandag til det høyeste nivået siden 2013. Japanske yen styrket seg mot amerikanske dollar.

Nikkei-indeksen i Tokyo falt 1,9 prosent i løpet av mandagen. I Hongkong endte Hang Seng-indeksen ned 0,8 prosent. Shanghai-børsen, som er mindre påvirket av de øvrige finansmarkedene i verden, ble stående på stedet hvil.

Den negative utviklingen smittet også over på London, der FTSE 100-indeksen var ned 0,4 prosent i den tidlige handelen.

