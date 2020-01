Gigantbeslag av ulovlige våpen: «kr. 2,- per skudd»

– Jeg har nok kjøpt det. Jeg har aldri solgt ammunisjon, forklarte han.

Politiet har ikke tilstrekkelig bevis for at våpen er blitt solgt, og politiadvokat Green sier de ikke vil prosedere på «kr. 2,-»-bildet.

– Som å samle på frimerker

Den tiltalte beskriver seg selv kun som våpensamler, og forklarte i retten mandag at alle de ulovlige våpnene er arvegods fra hans avdøde far.

En gjennomgående tendens i hans forklaring er at han ikke husker nøyaktig hvor han har våpnene fra, eller hvilke våpen han har kjøpt selv. Dette forklarer han med en problematisk helsetilstand.

I en kommentar til TV 2 sier han at han synes samfunnet er hysteriske i håndteringen av våpen.

– Det er som å samle på frimerker. Det er en interesse for oss i miljøet, sier mannen.

Han hevder at han ikke har kunnet kontakte myndighetene angående våpnene av frykt for represalier. Under det forrige våpenamnestiet i 2017 var han allerede under etterforskning.

Innbrudd

Under rettens første dag kom det fram at det hadde vært to innbrudd i leiligheten der majoriteten av beslaget ble gjort. Det siste innbruddet var i 2014.

Politiet er særlig bekymret for at dette kan bety at uregistrerte våpen er på avveie.

55-åringen derimot mener kun registrerte våpen ble stjålet under det siste innbruddet i 2014. Han må likevel innrømme at han ikke har fullstendig oversikt over hvilke våpen som ble tatt.

Totalt ble det beslaglagt 45 funksjonsdyktige våpen i leiligheten to år senere. Politiadvokat Green sier til TV 2 at faren for at våpen har havnet i andre hender veier tungt i deres tiltalebeslutning.

– Det man må se på i denne saken er spredningsfaren. Det er veldig uheldig med så mye våpen på avveie, sier Green.

Erkjenner straffskyld

55-åringen mener altså at det meste er arvegods fra hans far, som døde i 2009.

Han hevder at han aldri har hatt oversikt over hvor mange våpen som har vært ulovlige, og har ingen forklaring på hvorfor serienumrene er slipt bort.

Likevel mener han det kan ha sammenheng med at faren hans opplevde andre verdenskrig.

– Det å fjerne serienummer var vanlig for at tyskerne ikke skulle spore våpen som nordmenn enten stjal fra tyskerne eller på annen måte tilegnet seg, forklarte han.

De avsagde haglene forklarer han med at de kan passe bra til å skyte ekorn eller røyskatt hjemme i hagen.

55-åringen erkjente seg skyldig på alle de syv punktene i tiltalen. Saken har avsluttende prosedyrer tirsdag.