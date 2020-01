Liverpool fortsetter å imponere. Søndag ble det seier i Merseyside-derbyet mot Everton i ligacupen.

18 år gamle Curtis Jones ble den store helten da han scoret kampens eneste mål.

Men et skår i gleden var at James Milner måtte byttes ut med det som så ut som en strekk etter ni minutter.

Og nå begynner skadelisten å bli lang.

– Må tøye strikken

TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller er likevel ikke altfor bekymret for Liverpool.

– Det gjør at de må tøye strikken på de som er faste i laget. Førstelleveren har vært intakt, men strikken må tøyes ekstra her. Det er ikke gunstig, men det ingen tvil om at de største turneringene prioriteres. Liverpool fikk en liten vinterpause fra 2. januar, som de aller fleste, og det kom godt med, sier Simen Stamsø-Møller.

På Liverpools skadeliste finner vi Naby Keita, Nathaniel Clyne, Joel Matip, Fabinho, Xherdan Shaqiri og Dejan Lovren. Det er fremdels uvisst om skadeomfanget til James Milner.

– Troppen er bedre enn de fleste tror. Nå skal de skal kjempe på to fronter med en skadeslitt stall. Jeg tror stallen er god nok hvis de ikke får skade på Virgil van Dijk, og eventuelt Sadio Mané. Klopp kan kaste innpå de nest beste – som har vist at de kan levere. Så jeg er ikke bekymret over forspranget (13 poeng) de har i ligaen, fortsetter Møller.

Tror det er en grense

I slutten av november ble Fabinho skadet. Brasilianeren var blant ligaens aller beste fra sin defensive midtbaneposisjon, og TV 2s fotballeksperter lar seg imponere over spillerne som har tatt hans plass.

– Det er helt utrolig imponerende. Klopp har installert en mentalitet hos spillerne sine. Det ser ut til å gjelde lenger nedover i systemet. Man ser jo på ungguttene som får prøve seg – de blir jo nesten supermenn når de tar på seg A-lagsdrakten, sier TV 2s fotballekspert Brede Hangeland.

Samtidig er han tydelig på at det finnes en grense over hvor mye belastning spillerne kan tåle.

– Klopp har mindre handlingsrom enn han skulle ønske. Vi vet hvordan han tenker. Han avskriver de skadede spillerne, og det det fører jo til en umenneskelig belastning på de friske. Han balanserer på en knivsegg, utdyper Hangeland.

– Hvis vi ser framover mot mai, så kan de ikke regne med at det kan fortsette på denne måten om skadelisten blir lenger. Det er tvilsomt at det mulig å holde dette nivået oppe i flere måneder til. De nærmer seg en smertegrense, sier Hangeland.

Stamsø-Møller trekker frem Jordan Henderson som en viktig faktor.

– Den som faktisk fortjener mest honnør er Jordan Henderson, som har tatt store steg. Han har gjort ting jeg aldri trodde han skulle få til. Han har gått inn og erstattet en av verdens beste i sin posisjon, og savnet er ikke så stort som jeg trodde, sier Stamsø-Møller.

Liverpools neste kamp er borte mot Tottenham i Premier League. Kampen ser du på TV 2 Sport Premium og Sumo lørdag klokken 18.30!