De siste par årene har BMW fått mye oppmerksomhet rundt enkelte design-endringer på modellene sine.

Mest av alt den klassiske nyregrillen til BMW, som har vokst betydelig og fått helt andre proporsjoner enn før.

Nye 7-serie og X7 er et par eksempler på det. Men BMW har ikke stoppet der. På de kommende elbilene, Vision iNext og Concept iX3 – har designavdelingen tatt enda dristigere grep.

Snur etter kritikk

Her er nemlig de klassiske nyrene i grillen smeltet sammen. Akkurat det har ikke falt i god smak hos mange.

Nå innrømmer også BMW i et intervju med Autocar, at den sammensmeltede grillen ikke er å anse som en «BMW-grill».

Elbilen iX3 kommer til Norge i løpet av året. Men grillen blir ikke den samme som på denne konseptutgaven.

– Etter tilbakemeldinger har vi valgt å gå vekk fra denne grillen, sier BMWs designsjef, Domagoj Dukec, til nettstedet.

Han legger til at bakgrunnen for den kontroversielle grillen, er ønsket om optimal funksjonalitet.

Ettersom både Vision iNext og Concept iX3 skal støtte autonom kjøring, trenger de en sensor plassert omtrent midt i grillen. Her finner man normalt skjøten mellom de adskilte BMW-nyrene, derfor valgte man å smelte de sammen.

– Grillen er kritisk, så iNext, i4 og iX3 får nå separate nyrer. Vi bruker heller pengene på sensorer som kan se gjennom krom, sier Domagoj Dukec til Autocar.

Grillkongen: Her tester vi nye BMW X7

Dette er utgangspunktet for BMWs kommende el-SUV som størrelsesmessig plasserer seg ved dagens X5.

Suksess med monstergrill

Tilbake til monstergrillen på nye X7 og 7-serie, bekrefter produktsjef i BMW, Peter Henrich til Autocar, at begge disse er godt mottatt hos kundene.

Henrich forteller videre at BMW er overbevist om at den dristige designretningen er rett vei å gå. Han legger til at modeller med sterke karakterer er helt avgjørende for å lykkes.

BMWs designsjef, Domagoj Dukec, bekrefter at de dropper det nye grill-designet som blant annet er presentert på konseptversjonen av iX3.

På spørsmål om BMW vil fortsette å bruke de nye «monstergrillene» på tradisjonelt mer konservative modeller, slik som 5-serie, svarer Henrich:

– Hver bil har sin egen posisjonering. Noen modeller er mer utadvendte og dristigere enn andre, sier han.

Det betyr at vi i tiden fremover trolig vil se et større skille mellom eksempelvis 5- og 7-serie eller X3 og X4.

Ifølge flere kilder vil nye BMW M4 få en gigantgrill – som overgår X7 med god margin. Her er det snakk om en utforming tilsvarende grillen på BMW Concept 4, som ble avduket under fjorårets bilutstilling i Frankfurt.

Hva syns du om BMWs designendringer? Kommenter gjerne på Brooms Facebook-sider.

Dersom ryktene stemmer, får kommende BMW M4 en grill tilsvarende denne.

INEXT: BMW gjør seg klar for elektrisk luksus-SUV

Slik ser grillen ut på nye 7-serie:

Her er grillen 40 prosent større enn tidligere. Emblemet på panseret er også gjort større, for å harmonere bedre med de nye nyrene.

Vi ser nærmere på Consept 4. Det er slik vi kan vente oss design-retningen på enkelte BMW-modeller fremover.