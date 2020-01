Bevæpnet politi sikrer Danvik Folkehøgskole mandag formiddag.

Det melder Drammens Tidende.

I forrige uke ble en trusselmelding publisert flere steder på nett.

– I slutten av forrige uke ble det publisert et innlegg på et forum med trussel om skoleskyting. Den var såpass spesifikk at politiet valgte å bevæpne seg, sier Geir Oustorp, leder for forebyggende enhet i politiet i Drammen.

Væpnet politi har oppholdt seg ved skolen mandag formiddag, og politiet i hele Drammen er bevæpnet.

– Vi har bevæpning på grunn av forhøyet trussel. Det er ikke slik at politiet vil være ved folkehøgskolen hele dagen, men vi vil være hyppig innom, sier Oustorp.

Danvik Folkehøgskole har første dag etter ferien mandag, og skolen har undervisning som normalt, til tross for trusselen.