Sex-leketøy, mjauende roboter og TV-er på 292 tommer – disse dingsene vekker oppsikt i 2020

CRUISE-KONTROLL: Air T15 kan selv tilpasse farten. Foto: Ninebot-Segway

Kanskje enda mer oppsiktsvekkende er selskapets selvbalanserende kjøretøy S-Pod. Kjøretøyet fremstår nærmest som en stol med hjul, og kan ifølge Tech Crunch nå en hastighet på 38 kilometer i timen.

RULLESTOL: Segway-Ninebots får et fremtidsrettet design. Foto: Segway-Ninebot

Robot-moro

Roboter i ulike fasonger og farger er alltid populære under CES, og de er selvfølgelig også til stede under 2020-utgaven.

Det kinesiske selskapet PuduTech står bak serveringsroboten BellaBot som er utstyrt med en skjerm som viser katteanimasjoner. Roboten har plass til fire matbrett og mjauer slik at restaurantgjestene vet at de kan plukke opp maten sin. Om ikke dette var nok, så reagerer den med å vise nytelse hvis du klør den bak øret. Du må bare ikke gjøre det for lenge.

– Da blir den blir sint og minner deg på å ikke forstyrre den i arbeidet, forklarer firmaet, ifølge BBC.

Det er nok de færreste av oss som vil få en BellaBot hjemme i løpet av 2020 (dessverre), men heldigvis kan CES også by på roboter for hvermansen.

For 3000 dollar kan du nå nemlig sikre deg robot-vennen Lovot, ifølge Tech Crunch. Lovot inneholder mer enn 50 ulike sensorer og skal gi eieren glede og selskap. Dette er ikke første gang den vennlige roboten er til stede under CES, men nå er det endelig blitt mulig å kjøpe den i hjemlandet Japan.

ROBOT-VENN: Selskapsroboten Lovot har vært på CES i flere år, men nå kan den endelig kjøpes. Foto: Robyn Beck / AFP)

Sex-leketøy og tannbørster

2020 er også året når sex-leketøyene gjør sitt comeback på CES. Produsenten Lora DiCarlo har fått mye oppmerksomhet etter at de i fjor ble kastet ut fra messen, til tross for at de ble tildelt en innovasjonspris. Dette ble da begrunnet med at det var forbudt å stille ut «sex-teknologi», men nå har altså arrangøren snudd, ifølge The Verge. Derfor er selskapet nå tilbake med produktene Onda og Baci.

SEXLEKETØY: Onda og Baci blir av teknologipressen beskrevet som enklere versjoner av fjorårets produkt Osé. Foto: David Becker/Getty Images/AFP

Elektriske tannbørster er ikke de tekniske duppedittene som får mest oppmerksomhet, men det kan kanskje endre seg når både Colgate og Oral-B kommer med sine smart-tannbørster. Oral-B hevder ifølge The Verge at deres tannbørste iO bruker kunstig intelligens og algoritmer for å «oppnå perfekte børsteresultater i alle 16 soner for overlegen oral helse». Den er også utstyrt med en ny magnetisk motor som sørger for mikro-vibrasjoner i børsten. Selvfølgelig kan den også ved hjelp av Bluetooth kobles til en egen app, og dermed gi brukerne tilbakemelding på børstevanene.

SMART-TANNBØRSTE: Hvis First Price-tannbørsten fra Kiwi blir for simpel, er kanskje Oral B iO noe for deg. Foto: Robyn Beck / AFP

Leverandøren Kohler har også flere smartprodukter laget for baderommet. Dusjhodet Moxie har innebygget høyttaler og mikrofon, og fungerer med Amazons Alexa-system. Perfekt for dem som liker å synge i dusjen?

I tillegg viser selskapet også frem et intelligent toalett, som blant annet kommer med et rense- og tørkesystem, oppvarmet sete og flerfarget lys. Mikrofon og høyttaler er naturligvis på plass også her, ifølge Venture Beat.

SMART-DASS: Det intelligente toalettet Numi og dusjhodet Moxie. Foto: Reuters/Steve Marcus

Flere selskaper har også vist frem smarttilbehør for kjæledyr. Blant dem er Petcares Animo, som overvåker hundens aktivitet og oppførsel. Dermed bør det finnes noe for de fleste under teknologi-messen i Las Vegas.