Slik taklet Love Island-deltakerne nesten en uke i isolasjon før innspilling

– Jeg fikk jo mye tid med dem før jeg dro i jula, men jeg merker jo at savner dem. Vanligvis ville jeg snakket masse med vennene mine om alt det som har skjedd, følelsene jeg kjenner på og alle tankene jeg har, forklarer Iselin Nordøy (23).

Johannes Klemp (27) tar imidlertid distansen til de hjemme med knusende ro. Det til tross for at det kan ta to opptil måneder før han er hjemme igjen.

AVSLAPPET TIL SAVN: Johannes Klemp (27) tror ikke han kommer til å kjenne så mye på savnet til de hjemme inne i villaen. Foto: Marit Grøtte / TV 2

– Jeg tror det kommer til å skje veldig mye, så jeg tror ikke at jeg kommer til å tenke så mye på det. Men jeg tror man kommer til å kjenne veldig på det når man kommer hjem igjen, sier han.

– På «rehab»

Mie Mack Cappelen (22) er overrasket over hvor greit overgangen til et liv uten mobiltelefon har gått.

– Jeg bruker telefonen min altfor mye, så jeg trodde ikke dette kom til å gå. Jeg er veldig vant til å snakke med vennene mine og familien min hele tiden. Men da jeg ble fratatt mobilen, så tenkte jeg bare at det er slik det skal være og det har gått overraskende fint, sier hun.

Deltakerne hadde heller ikke tilgang til internett eller sosiale medier.

– Jeg har tullet litt med at de har satt oss i fengsel. Det har vært litt som «rehab» – en «telefon-rehab» har jeg vel kalt det, sier 27-år gamle Thammy Dias før hun legger til:

REHAB: Thammy Dias synes det har vært deilig å være uten telefon på hotellet. Foto: Marit Grøtte / TV 2

– For meg har det vært deilig. Det er jo så fint her, og vi har vært heldige med været, så jeg har storkost meg.

Språkbarrière

Flere av deltakerne har brukt TV-en på hotellrommet for alt den er verdt – selv om språkbarrièren nok satte en demper på underholdningen for mange.

– Jeg har prøvd å lære meg spansk med veldig mye dubbet TV. De hater tydeligvis engelsk her, og teksting er ikke noe for dem, forklarer 23 år gamle Nathan «Nate» Kahungu.

PRØVER Å LÆRE SPANSK: Nathan «Nate» Kahungu (23) har fått tiden til å gå ved å se på spansk TV. Foto: Marit Grøtte / TV 2

Nora Haukland (22) føler faktisk språkbarrièren ble mindre i løpet av dagene på hotellet.

– Jeg har sett på «Friends» på spansk, jeg har sett «Two and a half men» på spansk, så i hodet mitt, så føler jeg at jeg skjønner spansk, men jeg kan ikke si noen ting, sier hun og humrer.

– Holdt på å gå bananas

22-åringen innrømmer dog at de første dagene var utfordrende.

– Jeg har jo holdt på å gå bananas. I alle fall de første dagene, for da var jeg veldig mye alene på rommet mitt uten å kunne gå ut, uten telefon og uten musikk, og jeg er ganske avhengig av musikk, forklarer Nora.

Man skulle kanskje tro at det første MMA-utøveren Eskild Magnussen (27) gjorde for å få tiden til å gå var å trene. Men han har ...

– Lest veldig mye. Jeg har tatt med nok lesestoff, så det funker veldig bra. Men så gjør vi jo litt ting her og der, så man har et lite program selv om man er isolert. Også er det litt trening og måltider, forteller han.

