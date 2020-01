Politiet vil ha Manshaus fengslet i åtte nye uker

I RETTEN: Terrorsiktede Philip Manshaus (22) forklarte seg i retten for første gang i begynnelsen av november. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Politiet vil be om at draps- og terrorsiktede Philip Manshaus (22) blir fengslet i åtte nye uker når han mandag formiddag framstilles for varetektsfengsling.