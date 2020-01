– Det må bli noe spektakulært

Samtidig understreker han at det finnes personer som kan erstatte generalen.

– Men det vil ta dem rundt ett år kanskje til og med 18 måneder for å få etablert samme troverdighet for Irans allierte, sier han og legger til:

– Med Soleimanis bortgang, vil vi nok også se at shiamilitsene i Irak, Syria, Libanon og andre steder, vil operere mer på egenhånd. Den iranske politiske ledelsen sa jo forleden dag, at de ikke kan styre shiamilitsene og at de er frie til å gjøre det de vil. Det er et veldig klart signal på hva som kommer.

USAs interesser vil lide

Nils Butenschøn mener droneangrepet kan ha vært et fatalt feilgrep fra Donald Trump og USAs side.

– Nå er det ikke så lett å vite akkurat hvordan Donald Trump ser på USAs interesser i Midtøsten, det er nok så vekslende. Han har tidligere gått klart inn for å trekke USA ut av viktige områder av Midtøsten, inkludert Irak. Nå kan han bli tvunget til å ha en annen linje her og føre USA inn igjen, sier professoren.

Butenschøn forklarer at Soleimani var en avgjørende strateg i kampen mot IS i Irak og Syria.

– Og så så vi det Irakiske parlamentet i går, som enstemmig krever at regjeringen kaster den internasjonale koalisjonen, inkludert USA, ut av Irak. Det gir Iran store muligheter for å fylle det strategiske tomrommet som da blir i Irak, så USAs interesser vil på den måten bli sterkt skadelidende, sier han og fortsetter:

– Samtidig ser vi da at det er stor fare for at amerikanske interesser i Midtøsten og kanskje andre steder, vil kunne bli angrepet av Iran eller andre Iranskstøttede grupper.

Historisk konflikt

Droneangrepet på Soleimani kom som en overraskelse på mange, og fortsatt er det noe uklart hva som egentlig var motivet til Trump og USA.

– Dette var tydeligvis en beslutning som Trump tok, muligens basert på relativt få innspill fra sine medarbeidere, så jeg vil ikke anse dette som en helt rasjonell beslutning, sier Butenschøn.

– På den annen side er det jo en historisk konflikt mellom Iran og USA, og hos amerikanerne ligger det igjen en bitterhet fra 1979, da amerikanske ambassadepersonell ble tatt som gisler i Teheran, legger han til.

Professoren sammenlikner det med den historiske bitterheten mellom USA og Cuba.

– Det er nemlig også slik at USA og Iran kan ha en rekke interesser i regionen. Like før dette skjedde, var det snakk om at man skulle få til en diplomatisk prosess mellom USA og Iran. Det ble opplyst av Adil Abdul-Mahdi, den irakiske statsministeren, i det irakiske parlamentet i går, at Soleimani var på vei til han med et budskap fra Iran i forbindelse med diplomati mellom Saudi Arbaia og Iran, sier han og fortsetter:

– Så her kan man spørre hvorfor i all verden USA ikke skulle være interessert i å få en avspenning mellom Iran og Saudi Arabia. Her er det mange ubesvarte spørsmål. jeg er sikker på at eksperter og historikere kommer til å grave i dette i årene som kommer.