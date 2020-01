– Dette forventer Dortmund-treneren av Haaland

– Uttales det Bråt? Er det riktig, Bråt?

– Braut.

– Bråt? Unnskyld, jeg blir nødt til å trene på dette, sier Dortmund-korrespondenten Jesco von Elchman og smiler.

I likhet med resten av de tyske journalistene som følger klubben tett er han nysgjerrig på hvor god Erling Braut Haaland faktisk er - og om han greier å tilpasse seg et høyere nivå allerede de første par månedene.

Enn så lenge har det vært vanskelig å få noen pekepinn, ettersom 19-åringen har til gode å sette sine verdifulle fotballføtter på den strøkne gressmatta ved Dama de Noche på Marbella.

Spissplassen ligger åpen

I stedet har Braut Haaland trent alternativ i teltet som er slått opp et steinkast unna banen, fordi han ikke er fullt ut restituert etter en kneskade han pådro seg for RB Salzburg i forrige måned.

– Det er ikke en ideell start for ham, men Dortmund er kjent for å være tålmodige. De vil bygge ham opp fysisk og de vil gi ham tid. Det er store forventninger til ham, men det hjelper ingenting om han ikke er kampklar. For Haaland er det sikkert en tålmodighetsprøve, men det er mye bedre at han er på sitt beste i mars, enn at han blir skadet i februar, sier sportsredaktør Jürgen Koers i Ruhr Nachrichten.

Foreløpig har Dortmund gjennomført seks fotballøkter uten Haalands deltakelse på treningsleiren i Marbella. Tirsdag spiller de første treningskamp mot Standard Liege, mens håpet er å se nordmannen med gress under knottene på onsdag.

Paco Alcácer, forrige sesongs toppscorer i Borussia Dortmund - og før Haalands ankomst den eneste rendyrkede førstelagsspissen - har slitt med skader og spilletid siden oktober. Forrige scoring kom så seint som 14. september.

Dortmund-journalistene tror veien til spissplassen ligger nokså åpen for Braut Haaland - dersom han tar nivået raskt.

– Dortmund måtte ha en ny spiss, og Alcácer har ikke vært spesielt fornøyd med det. Etter det vi forstår ønsker han å forlate klubben. Men det får han neppe, for da har de samme problem som før, sier von Elchman.

– Forrige sesong spilte Alcácer alltid når han var skadefri, og scoret nesten alltid. Men det endret seg i oktober. Thorgan Hazard har spilt midtspiss, og nå har de hentet Haaland. Så situasjonen til Paco Alcácer har forverret seg, sier Koers.