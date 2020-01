Den republikanske senatoren Lindsey Graham foreslo søndag at hans partifeller bør endre sine gjeldende regler slik at president Donald Trump kan stilles for riksrett kjappest mulig, skriver The Washington Post.

Demokratene i Representantenes hus har stilt presidenten for riksrett, og anklager han for å ha tvinge Ukraina til å sverte hans politiske motstander og presidentkandidat Joe Biden.

Stoppet opp

Prosessen har stoppet opp på veien fra Representantenes hus til Senatet, ettersom demokrat-lederne Nancy Pelosi og Chuck Schumer ønsker visse krav oppfylt før Senatet får føre saken mot presidenten. Blant dem er frigjøring av vitner Det hvite hus ikke ønsker at skal vitne.

Storjuryen i Senatet kan per nå ikke samles for å føre saken mot Trump før de har mottatt dokumentene fra det andre huset i Kongressen. Det er dette Graham ønsker å gjøre noe med.

– Ta saken i egne hender

Fredag erkjente han at dagens regler ikke lar Senatet foreta seg noe før dokumentene er oversendt.

– Vi kan ikke holde riksretten uten artiklene. Senatets regler tillater det ikke, sa han i Senatet fredag.

Løsningsforslaget presenterte han for Fox News søndag.

– Det jeg ville gjort, om vi ikke får artiklene, som er påkrevd av grunnloven, er å arbeide sammen med McConnel (republikanernes leder i senatet, red.anm) for å endre reglene i senatet, uttalte Graham.

– Om vi ikke får tak i artiklene denne uken, så trenger vi å ta saken i egne hender.