Natt til mandag blir de fremste innen film og TV hyllet i Hollywood, da den 77. utgaven av Golden Globe gikk av stabelen.

Kveldens prisvinnere kan du følge her.

Kritikerne har som vane å være nødeløse i sin omtale, og sammenlignet blant annet en av fjorårets antrekk med en hudsykdom.

Fikk skryt

Selv om popstjernen Taylor Swift måtte tåle å høre flere spøker om musikalen «Cats», som hun spiller i, får hun i alle fall skryt for sin Golden Globe-oppkledning.

«Cats» har nærmest blitt unisont slaktet av kritikere og publikum.

– Hun så rå ut på den røde løperen med den grønne og blå spesialdesignede Etro Couture-kjolen, med blomstermønster og en nøkkelhullformet åpning i midten, skriver redaktør Alyssa Norwin hos Hollywood Life.

Hollywood Life skryter også av skuespilleren Michelle Williams kjolevalg.

– Hun glødet i sin toga-aktige bekledning, bare dager etter at forlovelsen og graviditeten hennes ble bekreftet, skriver Alessandra Ricón i avisen i sin vurdering.

Aquaman overrasket

På den røde løperen ankom Aquaman-skuespiller Jason Momoa i en blazer. Under prisutdelingen ble det klart at han hadde valgt å ta på seg en tank-top istedenfor en skjorte, noe mange fans synes er veldig gøy.

BEKREFTET FORHOLD: Fra den røde løperen bekreftet Bill Hader og Rachel Bilson at de nå er sammen. Foto: Valerie Macon

– Han lever det beste mote-livet, skriver Courtney Theriault på Twitter.

– Jason Momoa i en tank-top. Jeg skriker, skriver en annen Twitter-bruker.



På den røde løperen ble det også bekreftet at Saturday Night Live-komikeren Bill Hader og tidligere The O.C-skuespiller Rachel Bilson var et par, skriver nettsiden Toofab. Skuespillerne, som tidligere har spilt sammen i komedien «The To Do List» bekreftet forholdet etter at ryktene som dem har svirret i flere måneder.