Et av de mest oppsiktsvekkende øyeblikkene under fjorårets Oscar-utdeling oppsto da Bradley Cooper og Lady Gaga, som spilte hovedrollen i «A Star Is Born» fremførte filmlåten «Shallow».

Romanserykter

I etterkant av fremføringen av den intime låten, som har en fremtredende rolle i filmen, begynte romanseryktene å florere. Allerede i forkant hadde store deler av fansen håpet på en romanse mellom dem.

Ryktene fikk virkelig fart på seg da Lady Gaga og kjæresten gjennom to år, Christian Carino, slo opp dager før utdelingen. I fjor sommer brøt også Cooper med sin daværende kjæreste Irina Shayk.

– En selvfølge

I helgen åpnet Lady Gaga opp om hva som virkelig foregikk i kulissene da hun gjestet programmet til Operah Winfrey, skriver Hollywood Life.

– Vi gjorde en skikkelig god jobb med å lure alle. Vi skapte det, uttalte popstjernen da.

Ifølge artisten måtte skuespillerne få publikum til å tro at de også var forelsket utenfor lerretet.

– For meg, som skuespiller og som kunstner, er det en selvfølge at vi måtte folk til å tro at vi var forelsket. Vi ville at folk skulle føle den kjærligheten under Oscar-utdelingen. Vi ville at den skulle gå gjennom kameralinsen og ut hver TV som så på programmet, fortalte hun til publikum.

Hun forteller at hun og Cooper jobbet lenge med å få dette til.

– Vi arbeidet hardt, og vi jobbet med det i dagesvis. Vi planla hele greia – det var orkestrert som en forestilling.