Tallet på døde som følge av brannene i Australia har steget til 24 etter at flammene lørdag herjet i store områder i flere delstater.

En 47 år gammel mann døde lørdag av hjertestans da han sammen med en venn kjempet mot flammene ved en eiendom i Batlow sørvest for Canberra i New South Wales, opplyser politiet søndag.

Brannene herjer voldsomt i de tre delstatene New South Wales, Victoria og South Australia, godt hjulpet av kraftig vind og temperaturer opptil 48 grader enkelte steder.

Nå flokker kjendisene til og åpner lommeboka for å bistå brannvesenet med å få bukt med de katastrofale brannene.

Samlet inn 200 millioner kroner

En av kjendisene som virkelig har gått i bresjen for å få samlet inn mest mulig penger, er den australske komikeren Celeste Barber. Hun har startet en innsamlingsaksjon via Facebook som sent søndag kveld hadde samlet inn rett under 200 millioner norske kroner.

Barber har en omtrent 6,5 millioner følgere på Instagram, og har brukt de for det de er verdt. I oppdateringer på siden sin har hun fortalt om familiemedlemmer som er rammet av krisen, blant annet svigerforeldrene sine som har blitt evakuert.

Søndag gikk også den australske Nicole Kidman ut og sa at hun vil donere 500.000 dollar ut av sin egen lomme til det australske brannvesenet.



– Sønderknust

Popstjernen Pink fortalte også lørdag at hun ønsker å bidra med en halv million dollar.



– Jeg blir sønderknust av å se de grusomme brannene som skjer i Australia. Jeg lover å donere 500.000 dollar direkte til brannvesenet som arbeider hardt på frontlinjene. Hjertet mitt går ut til våre venner og familie i Oz, skriver hun på Twitter.

Andre kjendiser som Natalie Portman, Kim Kardashian West og australske Hugh Jackman har også uttalt at de bidrar med midler.