Du trenger ikke vente på sommeren for å dra på bilferie

Midt på 1990-tallet eide jeg min hittil siste Volvo, en 850 stasjonsvogn. Denne modellen var Volvos klare bestselger den gang og virkelig en flott bil på sin tid – komfortabel, rommelig og godt utstyrt.

At 850 «traff» markedet var dessuten veldig viktig, og var nesten et være eller ikke være for Volvo den gangen.Noe av det jeg husker aller best, er hvor bra 850 var på langtur.

Sånn cirka 25 år senere er det test av Volvos nyeste stasjonsvogn, V60. Her i D4-utgave med 190-hesters dieselmotor.

Hva gjør vi da? Spørsmålet stilte jeg til kona. Svaret ble en roadtrip til Danmark, for å prøve bilens langturegenskaper – men også for å finne ut hva landet har å by på utenom ferietid med sol, strandliv og bading.

Skal man på biltur sørover, er ferge fra Larvik og Kristiansand en rask og effektiv startetappe. Fra Larvik tar det 3 timer og 45 minutter til Hirtshals.

Min Volvo 850 stasjonsvogn var også en staselig bil - for 25 år siden. Foto: Volvo

Glimrende seter – nå som da

I komfort-modus kom bilens glimrende langturegenskaper virkelig til sin rett. V60 Cross Country er en svært behagelig bil å kjøre langt med. Noe av det som sterkest understreker dette, er de glimrende setene. Slik var det på sin tid da 240 regjerte, og slik var det også i min 850 midt på 90-tallet.

Slik er det fortsatt i V60 CC, som i tillegg har fordelen ved forlengbar setepute på førersetet. God støyisolasjon og et finjusterbart klimaanlegg kompletterer langturegenskapene.

I Volvo V60 betjenes mye fra den store berøringsskjermen midt på dashbordet. Men husk at oppmerksomheten skal være på veien foran bilen - ikke på skjermen! Foto: Volvo

Hyggelig forbruk

Vi gjorde Danmark «litt på tvers», fra Hirtshals innom Skagen, Århus, Odense og København. Dette betyr for en stor del meget gode motorveier med fartsgrense på 130 km/t. I denne marsjfarten stortrivdes V60 D4. .

Med et snittforbruk for hele turen på hyggelige 0,6 l/mil, var vi ingen storsyndere på CO2 heller. På hele turen vår – 779 kilometer - brukte vi drøyt 46,5 liter diesel.

Spist kolmule noen gang?

Innimellom bilkjøring og severdigheter må det også mat til, og dette er en disiplin danskene kan – fra A til Å. I Nord-Jylland betyr dette for vår del fremfor noe annet rødspette, og her skuffet hverken Brøndums Hotel eller Fiskerestaurant Skagen.

Av fisk fikk vi en helt ny opplevelse i Århus. På restaurant Rømer oppdaget vi at kolmule faktisk er en glimrende matfisk, selv om vi tidligere bare har hørt om den i industriell sammenheng, til fiskemel og fôrproduksjon!

Noen ting bør du ikke spise før du kjører bil

Lettkjørt og smidig

Selv om det danske veinettet generelt står til høy karakter, kan det være både trangt og smalt på enkelte småveier og i sentrum av små og større byer. Mest påtrengende ble dette i Odense, der man akkurat nå anlegger nye trikkelinjer med store innsnevringer og hindringer gjennom mer og mindre hele sentrum.

Her kom det ekstra godt med at Volvoen er veldig lettkjørt og smidig – og at den hadde motorkraft nok til å skyve ekstra kjapt når dette var nødvendig. Momentet fra 190 hk diesel kom da godt med.

Egeskov slott var et høydepunkt på vår Danmarks-runde - en opplevelse vel verdt å få med seg. Foto: Frank Williksen

Vennlighet og hjelpsomhet

Odense vil vi huske best for to ting: Først og fremst en fantastisk 5-retters middag på Sortebro Kro, et matsted av de helt sjeldne! Hjorte-fileten var nydelig! Dernest det nye Hotel Odeon. At et nytt hotell er lekkert og innbydende er ingen overraskelse, men den serviceinnstillingen og hjelpsomheten som staben fylte hotellet med, er ikke alltid like selvsagt.

Men Danmark er Danmark når det handler om vennlighet, service og hjelpsomhet – og på alle disse punktene kom også Skagen Hotel og Radisson Blu i Århus meget godt ut.

Høydepunkt

Den siste etappen på vei mot København og båten hjemover ga et av høydepunktene på turen – Egeskov Slot på Fyn. Med rundt 250.000 gjester fra april til oktober hvert år er dette det best besøkte av alle danske slott – og det finnes ganske mange av dem. Populariteten har mange årsaker, men den viktigste er nok grev Michael Ahlefeldt-Laurvig-Bille. Han er 12. generasjon som eier og bor i slottet, som familien overtok i 1784.

Hans filosofi kan oppsummeres i slagordet «Det levende slott», og levende er virkelig Egeskov, spekket med aktiviteter, opplevelser og historiske samlinger.

Fete bruktbiler: Se hva danskene må betale

Noe av det første som møter deg i museet på Egeskov, er en Cadillac V12 fra 1930-tallet, spesialbygd for danskekongen. Bakgrunnen er et jagerfly... Foto: Frank Williksenm

Står på 2.000 eikestammer

Egeskov Slott er bygget midt ute i et lite vann, en strategisk smart lokalisering i en heller ufredelig tid som det var da slottet ble bygget på 1500-tallet. Med vann omkring seg på alle kanter, var man mindre sårbar for angrep utenfra – og kunne lettere forsvare seg.

Slottet hviler på et fundament av stein og 2.000 eikestammer, og har fem etasjer – hver på ca. 970 kvm, så greven har bra med plass. Nå bor familien riktig nok ikke i hele bygningen hele året. I sommerhalvåret er rundt to tredeler av slottet åpent for besøkende.

Om du lurte på det, så er det dyrt å drifte en slik eiendom. Bare kostnadene til oppvarming løp siste år opp i mer enn en halv million danske kroner.

Inne i det ruvende slottet er det ikke minst jaktrommet og riddersalen man bør få med seg, men glem for all del ikke Titanias Palads, det engelske dukkehuset som det tok 15 år å bygge, og som er forsikret for 50 millioner!

I Egeskov-museet kan du blant annet få et tilbakeblikk på campingliv anno 1924. Trekkbil er T-Forden til høyre, og til venstre står forløperen til dagens campingvogner. Foto: Frank Williksen

Levende museum

For oss ble det brukt mest tid i tidligere staller og kornlagre, der vi nå finner spennende samlinger av tidligere tiders biler, mopeder, motorsykler, helikopter, fly – og litt butikker og annen moro.

Utstillingene omfatter til enhver tid 40 biler, 30 – 35 mopeder, 60 motorsykler (som alle av tekniske grunner henger ned fra taket).

I nærheten er det lagret ytterligere et 40-talls biler som brukes til utskiftning slik at utstillingene hele tiden fornyes.

Museet låner også inn private biler og samlinger. Et gjennomgående trekk ved samlingene er at det er påfallende få utstillingsobjekter av de aller eldste bilene.

1957 Ford Thunderbird i gave

– Vi har mange flere biler fra 1960, -70 og -80-årene enn de aller eldste. Folk vil helst få en aha-opplevelse ved å se noe de faktisk kjenner igjen, sier direktør Henrik Neelmeyer til Broom. Han legger til at museet gjerne får inn et par biler hvert år som gaver.