– Tror Lagerbäck er lettet over at det ikke ble United

– Ut ifra det lille jeg kjenner ham, virker han som en klok gutt. Jeg tror han har tatt en nøye overveid beslutning. Til tross for at han er så ung, så tror jeg at han vet hva han gjør, sier Lars Lagerbäck til TV 2.

Den 19 år gamle spisskometen var i dialog med både RB Leipzig og Manchester United før valget til slutt falt ned på Borussia Dortmund.

Lagerbäck kan fortelle at han ikke ble spurt om råd før overgangen.

– Men spør spillerne meg, sier jeg at «kjennes det rett, så skal du ta det neste steget.» Det har han gjort. Det er bare å håpe at det går bra for ham, sånn at det gagner det norske landslaget òg, sier svensken.

Lars Lagerbäck virker å være fornøyd med Erling Braut Haalands klubbvalg. Foto: Terje Pedersen

– Tror han er lettet

Braut Haaland er i øyeblikket med Borussia Dortmund på treningsleir i Marbella. Jærbuen måtte stå over det som skulle være hans første trening, og trente heller individuelt.

Neste seriekamp er 18. januar.

– Han går til en av Tysklands største klubber, i en av de beste ligaene. Det er enda et steg i karrieren hans. Jeg tror det er en passende utfordring for ham. Han har vist hva han kan, så forhåpentligvis går det bra, vurderer landslagssjefen.

TV 2s fotballekspert tror Lagerbäck er lettet over at valget ikke falt på for eksempel Manchester United.

– For Lagerbäck er det viktigste at de beste spillerne er i klubber hvor det er gode muligheter for å få bra med spilletid. Slik Dortmund-laget ser ut nå, er det langt bedre muligheter til å spille fast der enn for eksempel Manchester United. Det tror jeg Lagerbäck er lettet over, sier Jesper Mathisen.

Flere av Lagerbäcks profiler på landslaget har slitt med spilletiden de siste sesongene når de har vært i Premier League. Mohamed Elyounoussi og Alexander Sørloth ble lånt ut, Håvard Nordtveit havnet i kulden da han var i Fulham og Stefan Johansen fikk først spille regelmessig da laget hans rykket ned.

– Braut Haaland kommer til en liga og et lag som passer ham veldig bra. Jeg er ikke overrasket over at han tok et sånt valg. Han har vist tidligere at han tenker på mer enn økonomi når han velger klubb, påpeker Mathisen.

Kan bli joker

I mars møter Norge Serbia på Ullevaal i EM-playoff. Selv om Braut Haaland nå spiller for en europeisk storklubb og har banket inn mål i Champions League, er ikke Mathisen skråsikker på 19-åringen starter kampen.

– Det er litt dumt for Lagerbäck at han ikke har fått spilt Braut Haaland inn i startelleveren, påpeker TV 2s fotballekspert.

Spisskometen har bare to A-landskamper. Han skulle starte mot Færøyene i november, men måtte kaste inn håndkleet i oppvarmingen på grunn av en kneskade.