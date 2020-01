Curtis Jones (18) ble matchvinner med en perlescoring da et ungt Liverpool-lag slo Everton og tok seg videre i FA-cupen.

Se scoringen i videoen øverst.

Men i et intervju med klubbens medieavdeling avslører han et lite drama som utspilte seg i timene før kamp.

For Jones er nemlig syk og kunne tatt ut en egenmelding om han ville. Men 18-åringen hørte sjefens formaninger i bakhodet.

– Sjefen er bastant på at man ikke skal vise når man sliter og ikke å vise når ting er vanskelig, så jeg tror det var det eneste rette ikke å vise at jeg var syk, sier Jones.

– Jeg er glad jeg ikke gjorde det og gjorde en jobb for laget. Jeg er bare glad vi vant, og jeg ser frem til neste runde.

Nok en skade

Flere sykdoms- og skadeforfall er det siste Liverpool og Klopp trenger nå.

Før kampen var seks spillere ute med skade, og når James Milner røk ut med det som så ut som en strekk etter bare ni minutter fikk det Klopp til å forbanne kampprogrammet igjen.

Milner var sammen med Joe Gomez den eneste gjenværende i Liverpools startoppstilling fra kampen mot Sheffield United torsdag. Klopp antyder at det var grunnen til skaden.

– Milner har smerter. Det forteller at det er seriøst. Det er et muskulært problem, sier Klopp på pressekonferansen etter kampen.

– To spillere startet forrige kamp, og en av dem ble skadet. Det er situasjonen vi er i. Det er derfor mange managere gjør mange endringer. Det har ingenting med cupen å gjøre. Det handler om timing.

Noen kan være tilbake

Han innrømmet også at det eneste han ikke ville ha ut av kampen var uavgjort og en omkamp. Helst vinne, men heller tape enn å måtte spille et nytt oppgjør mot Everton i neste uke.

Det var imidlertid noen positive nyheter med Alex Oxlade-Chamberlain og Rhian Brewster som kom inn som innbyttere etter å ha vært ute med skader. Dejan Lovren, Joel Matip, Xherdan Shaqiri, Naby Keita, Fabinho, Nathaniel Clyne pluss James Milner har imidlertid ulike skadeproblemer enda.

Matip, Lovren og Shaqiri er nærmest en retur, og kan være aktuelle til Tottenham-kampen i helgen.

– Glemmer at han er 18

Curtis Jones innrømmet etter kampen at det kan være frustrerende å se på Liverpools stjernegalleri og seiersmaskineri med tanke på håpet om spilletid i favorittklubben.

Han er imidlertid klar om han skulle trengtes, enten det er på grunn av skader eller andre ting.

– Jeg går ut der og prøver å ta hver eneste mulighet jeg får, og hver eneste kamp jeg spiller prøver jeg å gjøre mitt beste, sier Jones.

– Curtis er en utrolig spiller. Han er veldig selvsikker og kan ikke vente på å få spille for førstelaget. Det er bra, sier Jürgen Klopp.

– Jeg har kjent ham i tre og et halvt år. Han har hatt stor fremang, og vil bli en Liverpool-spiller om ikke noe rart skjer, 100 prosent sikkert. At han scorer et slikt mål er jeg ikke overrasket over. Han er der for disse situasjonene og han har mye å lære og forbedre, men noen ganger glemmer vi på trening at han bare er 18 år. Utrolig.