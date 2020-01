Klokken 18.07 fredag kveld fikk nødetatene melding om en brann i Barkåker i Tønsberg. Brannvesenet iherdig med å hindre spredning, og omtrent én time senere fikk de kontroll på brannen.

Ingen personer er skadet, melder politiet.

– Slokking pågår for fullt. Vannet fra liften har god effekt, da det har brent gjennom i taket. Vi har kontroll med hensyn til spredning til skogen bak, men jobber hardt for å begrense brannen mot nabohuset, sa vakthavende brannsjef Andrew C. Wright.

Vaktleder i Sør-Øst 110-sentral, Glenn-Espen Kustner, sier nyere tomannsboliger har en brannskillevegg mellom enhetene.