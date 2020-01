Veronica mistet moren i Rjukan-ulykken: – Det var et stort sjokk

Trafikkdrepte 2010-2019 2010: 208 2011: 168 2012: 145 2013: 187 2014: 147 2015: 117 2016: 135 2017: 106 2018: 108 2019: 110 Kilde: SSB

Hun er trist fordi hun først fikk vite om dødsulykken via sosiale medier, og oppfordrer vitner til ulykker, og medier, til å være forsiktig med hva man publiserer når.

– Den store reaksjonen kom ikke før flere timer etterpå. Jeg har ofte tenkt på hvordan det ville vært dersom jeg heller fikk budskapet fra presten, sier hun.

– Kan ikke ha noen annen ambisjon

I dag ble det holdt minnemarkering med fakkeltog utenfor Stokke i Vestfold. Pårørende og etterlatte gikk i tog for å minnes de som har mistet livet på veiene.

Blant de som var der, var statsminister Erna Solberg (H). Regjeringen har tidligere uttalt at de har en visjon om at null mennesker skal omkomme i trafikken, og statsministeren innrømmer at de fortsatt er et stykke unna.

– Det er heldigvis færre enn det var før, og vi har blitt enda bedre på sikkerhet i trafikken de senere årene, men det er jo 110 for mange, fordi vi har jo egentlig ingen å miste.

– Regjeringens nullvisjon om at ingen skal miste livet i trafikken, er det realistisk?

– Det er kanskje vanskelig å tenke seg at vi skal komme helt ned til null, men vi kan ikke ha noen annen ambisjon for fremtiden, sier statsministeren.

Veronica Isaksen håper at regjeringens nullvisjon snart kan bli en realitet, og at ingen skal oppleve det hun har gått igjennom. Hun finner en viss trøst i at tallene har gått ned sammenlignet med for ti år siden.

– Vi må jo håpe at det blir null til slutt, så det er jo en trøst i det. Jeg håper at det blir gjort de forandringene som må til for at det skal bli null, sier hun.