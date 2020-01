Sannsynligvis har din mor, søster, datter eller kjæreste tatt abort. Likevel er det et tabu

Når et tema som abort forblir så skambelagt, risikerer vi at rettigheter og konsekvenser defineres av politikere og eksperter – uten påvirkning av dem lovverket rammer.

I Norge bak fasaden har vi møtt nettopp noen av de menneskene. De som trosser drapstrusler, fordømmelse og hat, og som på ulike måter lever med konsekvensene av lovverket og de dype følelsene som knytter seg til abort. Vi håper episoden kan vise at det går an å snakke om hva abort betyr for den enkelte på godt og vondt, uten at man hiver seg i skyttergravene.

Forhåpentligvis inspirerer denne episoden til større åpenhet rundt det å ta abort. Som hovedpersonen selv sier:

«Hvis én ung kvinne – som kanskje føler seg alene et sted i Norge – kan få det litt lettere av å se denne episoden, så er det verdt det».