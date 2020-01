Supertalentets drømmescoring sendte b-preget Liverpool videre

Liverpool-Everton 1-0

Alt lykkes for Jürgen Klopp og Liverpool for tiden.

Til tross for et ungt og sterkt reservepreget mannskap vant de byderbyet mot et Everton i tilnærmet full styrke og er klar for 4. runde i FA-cupen.

Matchvinner ble et 18 år gammelt stortalent.

70 minutter var spilt da Curtis Jones fikk ballen like utenfor kanten av 16-meteren. 18-åringen stilte inn siktet og skrudde ballen opp i krysset bak Jordan Pickford.

Vakrere kan det knapt gjøres.

– Det er en vidunderlig scoring. Man kan ikke tro hvilken dupp Jones får på den. En kvalitetsscoring, og Pickford hadde ingen sjanse, sier BBC-ekspert Martin Keown.

Tett oppfølging

Han bemerket seg også at en begeistret Jürgen Klopp umiddelbart etter feiringen hvisket noen formanende ord i øret på Jones.

SAMTALE: Curtis Jones og Jürgen Klopp rett etter scoringen. Foto: Carl Recine

– Man får følelsen at Klopp følger hvert eneste steg i disse unge spillernes karrierer. Å være frekk nok til å prøve seg derifra og teknikken til å klare det. Fantastisk!

Scouseren Jones har lenge vært ansett som et av Liverpool-akademiets største talenter. Han har vært i klubben siden han var seks år, og det er ikke første gang at han avgjør en cupturnering denne sesongen. Det var også han som scoret det avgjørende straffesparket mot Arsenal i ligacupen i høst.

Steven Gerrard, som var Jones' trener på U18-nivå i én sesong, bygget laget rundt stortalentet.

– Han er et stort talent og en topp spiller. Han har kvaliteten til å skape noe ut av ingenting, sa Gerrard den gangen.

Gamblet og vant

Kampen var en kalkulert risiko fra Jürgen Klopp. Han hadde nok vært villig til å ofre videre liv i FA-cupen, i og med at han hvilte de fleste av sine beste spillere.

Keeper Adrian, Joe Gomez, James Milner, Adam Lallana, Divock Origi og debutant Takumi Minamino var de erfarne alternativene. Minamino klarte seg fint i sin Liverpool-debut, mens Milner varte bare åtte minutter før han pådro seg det som så ut som en strekk. Han ble erstattet av nok en tenåring: Yasser Larouci (19).

Klopp har ikke lagt skjul på at han ikke er en fan av det tøffe kampprogrammet i Premier League rundt juletider og mannskapet mot Everton var bare litt sterkere enn b-laget som mønstret i ligacup-kvartfinalen mot Aston Villa mens A-laget var opptatt med VM for klubblag. Den gangen endte det med 0-5. Denne gangen ble det en langt jevnere affære.

Tettet igjen

Til tross for at Everton hadde de største sjansene imponerte Liverpools unggutter i en fartsfylt første omgang med overtak i ballbesittelse mot langt mer rutinerte spillere i blå trøyer.