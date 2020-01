Therese Johaug var i en egen klasse da Tour de Ski skulle avgjøres opp den avsluttende monsterbakken.

Johaug hadde en enorm frekvens i de bratte partiene. Og det gikk fort. Faktisk så fort at en rekke av herreløperne ikke var i nærheten av å matche Johaugs tid.

Johaug kom i mål på tiden 34:21.6. Da hadde hun også tatt seg tid til å stoppe for å ta med seg det norske flagget like før mål.

Denis Volotka, Nail Bashmakov, Mikael Abram, Miha Simenc, Thomas Maloney Westgaard, Maicol Rastelli, Gleb Retivykh og Logan Hanneman hadde faktisk dårligere etappetid.

Langt flere hadde dårligere klatretid enn Johaug. Fra 6,6 km til mål brukte Johaug 16 minutter og 29 sekunder.

– Hun gikk jækla fort

Røa-løperen Andrew Musgrave var blant dem som ikke var i nærheten av å matche Johaug oppover. Han brukte 16 minutter og 51 sekunder.

– Det var vel ingen bombe. Jeg kjente at jeg ikke gikk dritfort oppover, ler Musgrave.

– Det skal sies at hun gikk jækla fort opp. Jeg så på tv, og hun går så fort at det er helt vilt, sier han.

Musgrave synes ikke det er et nederlag å bli slått av Johaug.

– Hun er så god at det ikke er flaut i det hele tatt. Hun er et monster. Johaug blir ikke sliten. Jeg skulle ønske at jeg var like maskin som hun, sier Musgrave.

Han kom i mål på 43. plass.

– Brutalt, tungt, elendig. Det er hvordan det var for min del. Det er ingenting som funker. Det er helt svart. Nå skal jeg ligge på sofaen en uke, forteller han.

Svenske fikk bank

Calle Halfvarsson gikk to sekunder raskere enn Johaug, men ikke alle svenskene kunne slå seg på brystet og si det samme. Oskar Svensson ble slått av Johaug.

– Det er som vanlig. Hun er kjempesterk. Jeg synes ikke det er rart. Denne etappen passer én type løpere veldig bra, sier Svensson.

Flere store navn måtte se seg slått av ekspressen fra Dalsbygda. Franske Maurice Manificat brukte 17 minutter og seks sekunder opp bakken, 37 sekunder bak Johaug.

Herrenes landslagstrener Eirik Myhr Nossum er ikke overrasket.

– Det er som vanlig med andre ord. Hun er vanvittig god opp her. At mange av gutta på stratstreken er nervøse for å bli slått av henne, det er helt sikkert, sier Nossum.