Middlesbrough-Tottenham 1-1

FA-cupen gir ofte Premier League-managere muligheten til å spare noen av sine beste spillere etter en hektisk juleperiode, men Tottenham-manager José Mourinho sparte ikke på konfekten da han tok laget sitt med til Riverside og Middlesbrough.

Bortsett fra en skadet Harry Kane, stilte Spurs med sitt tilnærmet beste mannskap. Son spilte for Kane, mens Eric Dier og Harry Winks erstattet Moussa Sissoko og Tanguy Ndombele fra tapet mot Southampton onsdag.

Tøff start



Likevel klarte de ikke å slå laget som ligger på 16. plass i Championship og må nå ut i omkamp etter oppgjøret som endte 1-1.

Ashley Fletcher ga Middlesbrough ledelsen etter 50 minutter, men bare ti minutter senere utlignet Lucas Moura på hodet.

Mourinho vil nok ha en god sak om han hevder at hans lag ville fortjent å vinne kampen basert på spill og sjanser, men i statistikken som betyr noe var lagene like langt.

Dermed har Tottenham fått en tøff start på 2020, med tap for Southampton 1. januar, og nå med et resultat som fører til et tøffere kampprogram fremover. Omkampen spilles 14. eller 15. januar.

Palace røk ut

Av andre Premier League-lag er Chelsea klar for 4. runde etter 2-0 mot Nottingham Forest. Callum Hudson-Odoi og Ross Barkley scoret målene.

Crystal Palace er ferdigspilt i FA-cupen. Derby, med Wayne Rooney på banen, vant 1-0 på Selhurst Park. Chris Martin ble matchvinner.

Sheffield United tok seg videre med 2-1 mot Conference-laget AFC Fylde Callum Robinson og Leon Clarke nettet for Premier League-overraskelsen, mens Jordan Williams reduserte for Fylde med tolv minutter igjen.

Resultater FA-cupen søndag:

Bristol Rovers-Coventry 2-2

Burton-Northamtpon 2-4

Charlton-West Bromwich 0-1

Chelsea-Nottingham Forest 2-0

Crewe-Barnsley 1-3

Crystal Palace-Derby 0-1

Middlesbrough-Tottenham 1-1

QPR-Swansea 5-1

Sheffield United-AFC Fylde 2-1.