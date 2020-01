Én genial løsning forandret småbarnsfamiliens hjem totalt

Det gamle gulvet blir dermed fjernet, det blir lagt ned varmekabler, og det nye gulvet blir støpt i flere sjikt. Til slutt blir betonggulvet slipt og lakket.

Kjøkkendrøm i stål og stein

Siden vi har åpnet helt opp mellom kjøkken og stue, kan vi nå trekke kjøkkeninnredningen litt inn på det gamle stuearealet uten at det virker som det stjeler plass. Dermed blir selve kjøkkenet større.

Vi legger opp til en lang benk med vask på den ene siden og en benk med kokeplass på den andre siden. I stedet for overskap blir det kun åpne hyller, og høyskap mot stuen. Løsningen fremstår mye mer romslig i forhold til hvordan det var tidligere.

BETONG OG STÅL: Lekkert med sammenhengende betonggulv i stue og kjøkken, stålfrontene reflekterer lys. FOTO: Pandora Film/ TV 2

Det er viktig å beholde mye av det naturlige lyset i dette rekkehuset. De store vinduene i stuen vender mot nord, så derfor er lyset som kommer inn gjennom kjøkkenvinduene viktig.

Morten velger derfor kjøkkenfronter i børstet stål, et materiale som reflekterer mye lys. Det passer også fint sammen med de grå steinplatene som blir montert både på benkene og veggen over.

GODT ARBEIDSLYS: Kokeplass ved siden av vinduet, ventilator bygget inn i beiset kryssfiner. FOTO: Pandora Film/ TV 2

Kontraster i furu

Andreas blir satt på et stort hylleprosjekt: – en rund hylle med buet front som skal bygges i kryssfiner av furu. Hyllen ser relativt enkel ut på tegningen, men viser seg å være ganske komplisert å sette sammen.

Alt må sages nøyaktig, limes og skrus, og deretter pusses i flere timer for å få den gjennomførte buede formen. Utrolig fin!

RUND HYLLE: Rund hylle som også er buet i front. FOTO: Pandora Film/ TV 2

Morten vil at hyllen skal blande seg med de andre furudetaljene vi har bevart, derfor blir den brunbeiset. Skapet rundt kjøkkenviften blir også bygget i kryssfiner av furu og får den samme beisen.

Spisebordet i furu har Rune laget på verkstedet sitt. Det er et sekskantet bord som tar liten plass, men det har innebygde plater og kan utvides hvis man er flere. Også dette blir beiset i samme farge som de andre møblene vi lager.

LITE PLASSKREVENDE: Det sekskantede bordet har plass til mange, men krever lite gulvplass. Kan trekkes ut. FOTO: Pandora Film/ TV 2

Hengende peis

Nå har vi lagt varmekabler i gulvet, så peisen her skal være kun til kos og litt til dekor. Hvorfor ikke da montere en hengende peis? En slik løsning fungerer godt her hvor plassen bør utnyttes.

En hengende peis bruker ikke noe gulvplass, og siden vi har et ikke-brennbart betonggulv trenger vi heller ingen plate foran ovnen. Slik blir det peisvarme uten å forstyrre gulvflaten i det hele tatt.

Tenker du på å få deg en hengende peis må du huske at det blir litt ekstraarbeid siden du trolig må opp med nytt peisrør.

SVEVENDE PEIS: Lite ildsted som henger fra taket. FOTO: Pandora Film/ TV 2

Sofa og interiør

Med den nye møbleringen blir det plass til en skikkelig stor sofa. En sofa med oppbevaring i sokkelen. Slikt er ikke så lett å få kjøpt, så vi bygger den selv.

Sitteputer og ryggputer får vi laget hos møbeltapetsereren, men alle de løse putene syr vi selv. Og hvilket fint stoff: – gul bredstripet cordfløyel er virkelig til å bli glad av!

GULBRUN FARGEPALETT: Gulvteppe på vegg og cordfløyel i sofa i varme farger. FOTO: Pandora Film/ TV 2

Det er ellers en god ide å tenke sofa og løse puter i samme stoff, så skal du bestille møbler i en spesiell tekstil, bestill litt ekstra så kan du lage flere puter!

På gulvet foran sofaen legger vi et teppe bestående av mange sekskantede biter i ulike gråtoner som passer sammen. Sofabordene har vi også laget som sekskanter, i tre ulike størrelser malt i tre fine gråfarger.

SEKSKANTER: Både teppefliser og sofabord har sekskantede former. FOTO: Pandora Film/ TV 2

Det er ganske kjekt å se hvordan fargepaletten i dette rommet kommer sammen nå når vi nærmer oss slutten. Veggene er behandlet med mineralmaling og har fått et mykt og litt røft utseende.

GIGASOFA: Her er det plass til riktig mange! Skuffer til oppbevaring i sokkel. FOTO: Pandora Film/ TV 2

Betonggulvet sammen med stål og stein på kjøkkenet står for de solide og harde flatene, mens furu, beisete detaljer, grønne planter og den store myke sofaen danner kontraster til dette.

Rommet pyntes til slutt med et pussig teppe på veggen over sofaen, samt diverse fine bruktkjøp i vintage-stil. Vi i Tid for hjem er superfornøyde.

Svært fornøyde

Det har gått et halvt år etter oppussingen og småbarnsfamilien har rukket å finne seg til rette i de nye rommene.

– Vi liker løsningen og synes rommene fungerer bra. Sofaen er stor og god, skuffene under er fine til oppbevaring, men vi måtte finne fram noen lekekasser i tillegg, forteller Thomas og Maria til TV 2.

Likevel er det særlig én ting Maria ikke savner:

– Det beste er at hyttefølelsen som var her før er borte. Nå er det ikke mørk furu over det hele, sier hun.

– Savner dere døren mellom gangen og kjøkkenet?

– Nei, kjøkkenet fungerer veldig fint, men ungene syntes det var artig å løpe rundt og rundt tidligere da døren var der. Men det ser ut til å gå greit legger Thomas til.

Småbarnsforeldrene hadde også et stort ønske om at oppussingen skulle gi en åpen løsning slik at foreldrene kunne være på kjøkkenet og samtidig holde øye med resten av familien.

– Det er bedre nå, men Maria kunne hatt det enda åpnere, sier Thomas og legger til:



– Men vi er glade for kjøkkenet, det er godt med plass, og veldig fint at det ikke er noe foran vinduet. Lyst og trivelig.

Tid for hjem takker for seg og ønsker den lille familien all lykke for fremtiden.