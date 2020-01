Al Arabiya skriver vedtaket skal gjelde alle utenlandske tropper i landet.

USA har om lag 5.000 soldater utstasjonert i Irak.

Vedtaket kommer to dager etter at USA likviderte den iranske toppgeneralen Qasem Soleimani i et droneangrep i Bagdad.

Det har ført til en svært spent situasjon i Midtøsten, og Iran har sverget å hevne angrepet.

Nasjonalforsamlingen skal ha sagt at det ikke er behov for amerikanske styrker etter IS ble beseiret, skriver Reuters.

– Vi har våre egne væpnede styrker som er i stand til å beskytte landet, sa Ammar al-Shibli, en sjiamuslimsk lovgiver og medlem av det parlamentariske juridiske utvalget.

Iraks statsminister Adil Abdul-Mahdi uttalte i det ekstraordinære møtet at beslutningen er til det beste for Irak, både prinsipielt og praktisk. Han sa også at de bør forberede seg på å møte interne og ytre vanskeligheter etter vedtaket.



Til tross for flere tiår med fiendskap mellom Iran og USA, kjempet Iran-støttet milits og amerikanske tropper side om side under Iraks krig 2014-2017 mot militanter fra den islamske staten.

Saken oppdateres.