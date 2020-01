Det sier han i et intervju med ABC News søndag.

– Dette var en kjeltring, og vi tok ham ut. Og det var viktig, for han var limet som holdt sammen aksjonen som plottet mot USA og satte amerikanske liv i fare, sier Pompeo.

– President Trump tok den riktige beslutningen da han stanset Soleimanis terrorkampanje mot USA, fortsetter han.

Den iranske generalen Qassem Soleimani ble drept i et amerikansk droneangrep natt til fredag i Bagdad, Irak.

Iran har sverget hevn mot USA, som fredag varslet at de vil sende ytterligere 3000 soldater til Midtøsten. Søndag har imidlertid Iraks nasjonalforsamling bedt landets regjering om å kaste den USA-ledede militærkoalisjonen ut av Irak.

USA har om lag 5.200 soldater i Irak, men anmodningen fra nasjonalforsamling vil gjelde alle utenlandske tropper i landet.

– Ingen tvil

TV 2 omtalte lørdag at både Barack Obama og George W. Bush lenge vurderte å drepe Soleimani, men at de av flere grunner aldri gjennomførte et angrep.

Tidligere militær- og etterretningsoffiserer sier at potensialet for gjengjeldelse fra Iran mot amerikanske tropper, diplomater og allierte styrker i regionen er hovedårsakene til at Soleimani ikke er blitt drept tidligere.

I tillegg har New York Times rapportert at flere tjenestemenn innad i Trump-administrasjonen fortsatt stiller spørsmålstegn ved grunnlaget for likvideringen av Soleimani.

Pompeo sier at den nåværende administrasjonen aldri var i tvil om angrepet skulle gjennomføres.

– Etterretningen gjorde det klart at det var mer risikabelt å la ham fortsette sin terrorkampanje enn å ikke gjøre noe, sier han.

– Ingen autoritet

Joe Biden, en av demokratenes presidentkandidat og Obamas visepresident, har gått ut mot angrepet, og uttalt at Trump ikke hadde autoriteten til å dra USA inn i en militærkonflikt med Iran.

Pompeo hevder dog at de hadde den autoriteten, og peker i stedet fingeren mot Biden og Obama-administrasjonen:

– Vi må rydde opp etter rotet deres, sier han.

Frykten for en ny krig har preget regionen siden likvideringen av Soleimani fredag. Mens Iran har kommet med både trusler og lovnader om hevn mot USA, har Trump gått ut og svart at de har 52 mål klare i Iran om det skulle komme et angrep.

– Reell fare

Søndag kveld norsk tid gikk han også ut på Twitter og sa at et svar på et angrep ikke nødvendigvis vil være «proporsjonalt»; altså at USAs motangrep kan bli langt kraftigere enn Irans angrep.

Pompeo mener det er sannsynlig at Iran vil forsøke å angripe amerikanske styrker etter likvideringen av Qasem Soleimani.

– Vi mener det er reell fare for at Iran vil trå feil og bestemme seg for å gå etter noen av styrkene våre, militære styrker i Irak eller soldater i det nordøstlige Syria, sier Pompeo til Fox News.

– Det vil være et stort feiltrinn av Iran å gjøre dette, sier han.

USA har rundt 60.000 soldater i regionen, deriblant 5.200 i Irak, og forsterkninger er nå på vei. Samtidig forbereder USA seg på en rekke mulige svar fra iransk side, ifølge Pompeo.