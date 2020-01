Saken oppdateres med reaksjoner!

Mens Therese Johaug vant overlegent på kvinnenes fellesstart tidligere på dagen, ble det en langt mer spennende etappe da herrene skulle gå sine ni kilometer.

Kreftene tok slutt for Klæbo opp monsterbakken, mens Simen Hegstad Krüger slo knockout på konkurrentene mot slutten og tok etappeseieren.

Aleksandr Bolsjunov kom inn som nummer tre og vant Tour de Ski sammenlagt. Klæbo kom over målstreken som nummer 22, men endte likevel som nummer tre i sammendraget. Sergej Ustiugov ble nummer to.

– Det føles fantastisk. Jeg var redd for å gi for mye for det er veldig tungt oppover bakken. Men på slutten hadde jeg litt krefter igjen, så det var min dag i dag, sier Bolsjunov like etter målgang.

Eirik Myhr Nossum sier at han er ok fornøyd, men innrømmer at han er litt skuffet over at det ikke ble sammenlagtseier.

– Han (Klæbo) kan bli bedre. Absolutt. Men man må alltid veie opp hvor mye det skal gå på bekostning av andre ting. Man kan ikke bruke 50 økter i året på å spesialtrene, men man kan bruke noen, sier landslagssjefen til NRK.

Feltet gikk rolig ut fra start, der Klæbo lå i front og kontrollerte farten. Utøverne holdt det forsiktig gjennom den verste svingen i starten og alle kom seg igjennom.

Da løperne nådde de flate partiene la Sergej Ustiugov seg i tet, mens Klæbo lå som nummer fire med totalt tre russere foran seg. En optimal plassering for trønderen.

Ustiugov satte opp farten i det monsterbakken begynte, men Klæbo og Aleksandr Bolsjunov holdt følge. Sjur Røthe meldte seg også på oppover bakken.

Med én kilometer igjen lå Utiugov fremdeles i teten, mens Bolsjunov var med og ledet på dette tidspunktet sammenlagt. Klæbo falt noe bak og det så ikke til å flyte så godt for han som nå lå bakerst i tetgruppen. Røthe var med i front sammen med Krüger.

De to rykket i fra og dannet seg en luke ned til resten. Krüger klarte å rykke i fra mot slutten, mens Røthe gikk over målstreken som nummer tre.