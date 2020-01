Natt til 31. desember ble en 20 år gammel mann funnet sittende med en skuddsikker vest i en parkert bil i Rinkeby.

Han var skutt i hodet, men levde da politiet kom til stedet. Han døde senere på sykehus.

Vitner så maskerte gjerningsmenn løpe fra stedet. Samme natt ble tre menn pågrepet i Stockholm. Senere på dagen ble ytterligere to personer pågrepet.

Gjengmedlem

Totalt ble syv personer pågrepet etter drapet. To ble løslatt tidlig, mens ytterligere to ble løslatt etter et fengslingsmøte fredag.

Dermed sitter fortsatt tre personer i varetekt. Blant disse er rapperen Yasin Byn, skriver den svenske avisen Expressen.

Artistens låter handler om narkotika, vold og våpen. Låtene hans har blitt spilt mer enn 50 millioner ganger på Spotify, skriver Expressen.



Yasin Byn er et artistnavn. Hans egentlige navn er Yasin Abdullahi. Han skal tidligere ha vært venn med drapsofferet.

Venn med drapsofferet

Ifølge politiet er han sentral i det kriminelle nettverket Shottaz, som er involvert i en blodig konflikt med den rivaliserende gjengen Dödspatruljen i Rinkeby, bydelen utenfor Stockholm som er kjent for mye gjengkriminalitet.

DRAP: Flere har lagt ned blomster og lys der en 20 år gammel mann ble drept.

Flere av Abdullahis venner er blitt drept som følge av konflikten, og nå er han altså selv mistenkt for drap på en som tilhørte Shottaz, hans egen gjeng.

Artisten er tidligere dømt for grove våpenforbrytelser, og ble løslatt fra fengsel 3. november. Han hadde da sonet to år og tre måneder, og ble løslatt på prøve.

Yasin Byns advokat har ikke gitt noen kommentarer om pågripelsen til svenske medier.