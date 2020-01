Fotballryktene: – United vil gi Lingard i bytte mot Maddison

Manchester United skal være svært interessert i å hente James Maddison fra Leicester. United skal ifølge Mirror komme med et bud på over 500 millioner kroner og i tillegg gi Jesse Lingard med på kjøpet.

Samme avis melder også at United har informert Antonio Conte at de ønsker angriperen Lautaro Martinez, før de eventuelt går med på å la Paul Pogba gå til Inter.

Mens Inter ønsker å hente Christian Eriksen fra Tottenham i løpet av januarvinduet. The Sun melder at Inter er villig til å betale 230 millioner kroner for angriperen, til tross for at Eriksen kan gå gratis etter sesongen.

Tottenham håper å sikre seg Giovani lo Celso permanent. Midtbanespilleren er foreløpig på lån fra Real Betis. Spurs skal være villige til å gi i overkant av 310 millioner kroner i januarvinduet, ifølge The Sun.

Manchester City kan få konkurranse i å hente Napoli-forsvarer Kalidou Koulibaly. Nå er nemlig West Ham også på banen, og ifølge Sunday Express er de svært interesserte i å utfordre City i kampen om 28-åringen.

Den italienske avisen Calciomercato melder at Juventus har tatt kontakt med Chelsea-representanter i håp om å hente Emerson til klubben.

Carlo Ancelotti vil forsterke Everton og ønsker seg Real Madrid-spiller James Rodriguez. Everton-manageren skal i førsteomgang være interessert i en låneavtale. Det melder Mirror.