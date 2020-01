Det er lønnsomt å vinne Tour de Ski. Førstemann over mål tar med seg 400 verdenscuppoeng, men også en solid slump penger.

Ikke overraskende forsynte de norske langrennsløperne seg grovt av premiefatet i Touren.

Hele 55 000 sveitsiske franc (ca 500 000 kroner) ble utbetalt til sammenlagtvinneren.

Underveis fikk løperne premiepenger for topp 3-plasseringer på enkeltetapper og penger for å ha ledertrøyen i Tour de Ski.

Vinneren av en egen sprintkonkurranse i Tour de Ski ble også belønnet.

Ingen gikk inn flere kroner enn Therese Johaug. Motbakkedronningen, som slo flere av guttene opp monsterbakken, tjente 645 000 kroner i løpet av etappeløpet. Totalt har Johaug håvet inn 1,14 millioner kroner i premiepenger denne sesongen.

Johannes Høsflot Klæbo sitter igjen med pene 422 000 kroner. Beløpet kunne vært betydelig høyere dersom han hadde holdt unna for Aleksandr Bolsjunov og Sergej Ustjugov på avslutningsetappen. Den russiske duoen tjente naturlig nok mest av herreløperne, men Klæbo topper fortsatt pengelisten sesongen sett under ett. Trønderen har gått inn 826 000 kroner.

Med Tour de Ski-triumfen tok Bolsjunov over ledelsen i verdenscupen sammenlagt. 23-åringen er nå 75 poeng foran Klæbo. Ustjugov følger på 3. plass, 161 poeng bak Klæbo.

– Jeg må vurdere å reise til Dresden for å ta tilbake den gule trøyen, sier Klæbo til TV 2.

På kvinnesiden leder Johaug klart. Hun har 367 poeng mer enn Heidi Weng. Natalja Neprjajeva følger på 3. plass, 430 poeng bak Johaug.

– Jeg skal ærlig innrømme at verdenscupen totalt er et stort mål for meg denne sesongen. Jeg har veldig lyst til å kjempe om den, men det er ganske mange skirenn igjen. Med en sykdomsperiode kan jeg være ute av det, sier Johaug.

Dette tjente de norske profilene:

1. Therese Johaug: 71 000 sveitsiske francs (645 000 kroner)

2. Johannes Høsflot Klæbo: 46 500 sveitsiske francs (422 000 kroner)

3. Ingvild Flugstad Østberg: 33 500 sveitsiske francs (304 000 kroner)

4. Heidi Weng: 27 000 sveitsiske francs (245 000 kroner)

5. Sjur Røthe: 24 000 sveitsiske francs (218 000 kroner)

6. Astrid Uhrenholdt Jacobsen: 22 000 sveitsiske francs (200 000 kroner)

7. Simen Hegstad Krüger: 20 000 sveitsiske francs (182 000 kroner)

8. Pål Golberg: 12 500 sveitsiske francs (113 500 kroner)