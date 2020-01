Den svenske skistjernen står over søndagens etappe i Tour de Ski på grunn av sykdom. Det melder det svenske skiforbundet.

Andersson skal ha blitt forkjølet. Det samme gjelder Björn Sandström som heller ikke stiller til start når monsterbakken skal bestiges i den siste etappen av touren.

22-åringen ligger på sjetteplass i sammendraget, ett minutt og syv sekunder bak Therese Johaug, men får altså ikke muligheten til å klatre på listen.

Andersson tok seg videre fra lørdagens sprintprolog med et nødskrik, men endte helt sist i sitt kvartfinaleheat.

– Vi merket det i morges. Ebba hadde vanlige forkjølelsessymptomer og var ruskete i halsen, sier landslagslegen Magnus Oscarsson til Expressen.

Før søndagens avgjørende etappe leder Therese Johaug sammenlagt tre sekunder foran Astrid Uhrenholdt Jacobsen, som tok andreplassen på lørdagens sprintfinale.

– Jeg vet ikke hvor mange ess jeg har i ermet. Det sterkeste esset er at jeg er ganske god til å holde roen. Jeg har ikke akkurat kjempeodds, men de som kjenner meg vet at jeg ikke kommer til å gi meg før det er helt over, sa Jacobsen til TV 2 lørdag.