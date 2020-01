– Vi finner koalaer og kenguruer med hendene brent av

Store ødeleggelser

De samlede skadene etter lørdagen er ennå ikke kjent, men politiet anslår at flere hundre eiendommer er ødelagt, og at et område tilsvarende flere titall tusen hektar har brent.

– Vi kan ikke late som at dette er noe vi har opplevd før. Det er det ikke, sier delstatsminister Gladys Berejiklian i New South Wales.

ILDSKY: En såkalt ildsky har dannet seg over Currowan i New South Wales lørdag. Slike skytr dannes av skogbranner og blir sitt helt eget værsystem som generer lyn, og dermed antenner flere skogbranner. (NSW Rural Fire Service via AP)

Totalt i Australia er det til nå bekreftet at 24 personer er omkommet i brannene, og at nærmere 2000 hjem er ødelagt. Et område på størrelse med Kroatia har hittil brent og ennå er det tidlig i sommersesongen.

Fortsatt mange branner

Lavere temperaturer og regn enkelte steder søndag i både New South Wales og Victoria har hjulpet brannmannskaper noe sammenlignet med lørdag. Imidlertid var det søndag fortsatt rundt 150 branner i New South Wales, to av dem på et såkalt krisenivå.

I Victoria er det søndag 50 branner, seks av dem på et såkalt krisenivå. Seks personer var søndag fortsatt savnet i delstaten.

Statsminister Scott Morrison besøkte brannofre i Sarsfield fredag. Foto: Stringer .

Også inne i Sydney brant det søndag, og brannen var tidlig søndag ettermiddag lokal tid ikke under kontroll.

Mange er misfornøyd med statsminister Scott Morrisons håndtering av krisen. Da han var ute for å møte folk i felten fredag, nektet brannfolk å ta ham i hånden.

3000 reservesoldater er satt inn i slukningsarbeidet, og Australia får nå hjelp av amerikanske skogbranneksperter. I tillegg varslet Morrison lørdag at føderale myndigheter skal leie inn fire store brannfly, og at flere militære helikoptre skal settes inn i slukkingsarbeidet.

Nok et marinefartøy skal også bidra med å evakuere folk fra brannrammede områder.