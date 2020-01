Kvinnen ble påført et større etsende sår på låret, skriver Dagbladet.

Ifølge tingrettskjennelsen må kvinnen trolig opereres, og kvinnen vil sannsynligvis få varige men.

Hendelsen fant sted torsdag denne uken. Da kvinnen skulle sette seg inn i bilen merket hun at det var fuktig i bilen og at det begynte å svi på fingrene. Hun ringte da brannvesenet, som bekreftet at det var syre.

Mannens forsvarer sier at hans klient nekter straffskyld.