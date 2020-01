Hailey Baldwin Bieber (23) har et håp for 2020. Nemlig at mennesker skal bli flinkere til å komme i kontakt med hverandre.

Hailey er modell, men kanskje aller mest kjent for å være gift med superstjernen, Justin Bieber.

I en lang Instagram-post tar hun et oppgør med haterne på sosiale medier, og deler hvordan det er å leve med daglige nedsettende meldinger.

– Jeg liker å være i kontakt med mennesker, og har et åpent hjerte. Jeg føler sterk kjærlighet og empati, men derfor føler jeg også mye smerte når folk ikke ser meg for den jeg er, skriver hun.

Hun skriver også at sosiale medier er et sted hvor ondskap har godt grogrunnlag.

– Steder som Instagram og Twitter dyrker fram slemme handlinger og fordi folk ikke tar seg tid til å få kontakt og lytte til hverandre, så tyr de til hat. Det ødelegger det som kunne være starten på en vakker menneskelig relasjon.

– Det gjør vondt å bli revet i stykker på internett, skriver hun videre.

Hailey og Justin Bieber giftet seg i alle hemmelighet i 2018. Bieber, som tidligere har åpnet opp om sitt misbruk av narkotika, og at kjendislivet påvirket han negativt, har uttalt at han ble reddet av troen og ekteskapet.

– Ekteskapet er et fantastisk, nytt ansvar for meg. Man lærer seg tålmodighet, tillit, forpliktelse, godhet, ydmykhet og alle ting som innebærer å være en god mann, sa han etter det hemmelige bryllupet i 2018.