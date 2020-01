En polititalsperson i byen Bolzano sier at de anslår at alle de omkomne er unge tyskere, men at de foreløpig ikke er identifisert.

Turistgruppe

Kringkasteren Rai melder at bilen kjørte inn i en gruppe mennesker som besto av minst 17 personer i høy hastighet.

Alle 17 skal ha tilhørt et reisefølge fra Tyskland, ifølge det lokale brannvesenet.

Tysklands utenriksdepartementet har foreløpig ikke kommentert saken.

Trolig promille

Sjåføren av bilen er en 28 år gammel mann fra området. Han er mistenkt for å ha hatt høy promille.

Politiet etterforsker hendelsen som skjedde klokken 01.15 natt til søndag.

Alle seks døde på stedet. Elleve andre personer ble skadd, noen av dem alvorlig.

Det er varslet en pressekonferanse i saken klokken 8.30.

Foto: Freiwillige Feuerwehr Luttach

