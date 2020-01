Tidligere er shortsen på bronsefiguren sprayet med rød maling og påmalt «Judas!».

Natt til søndag gikk noen igjen til verks på statuen av Zlatan Ibrahimovic, som står på utsiden av Malmö FFs stadion.

Supporter-sinne

Forrige gang vandaliseringen fant sted skjedde etter nyheten om at Zlatan hadde kjøpt seg inn i fotballklubben Hammarby. Der eier han nå en firedel av aksjene, en nyhet som ikke ble godt tatt imot av hos Malmö-supporterne. Da han kjøpte aksjene sa Ibrahimovic at han var sikker på at Malmös fans ikke ville reagere negativt på at han gikk inn på eiersiden hos en rivaliserende klubb.

Denne gang ble statuen tilsynelatende saget ned, og den har landet over de beskyttende gjerdene som er satt opp rundt, som har gitt etter for tyngden av statuen. Det ene beinet til statuen står igjen på sokkelen.

Over hodet hans er det puttet en svart Sverige-t-skjorte.

Står på kravene

Ifølge en vekter på stedet skjedde hendelsen rundt klokken 01.30, skriver avisen.

Hittil har hærverket kostet byens skattebetalere 21.000 svenske kroner. Dette var før den ble sagd ned.

Ifølge svenske Expressen er det blitt rettet krav mot Malmö by om at statuen må flyttes. Det kommer ikke på tale, har kommunikasjonssjef Frida Trollmyr uttalt til Expressen.

– Jo mer den vandaliseres, jo sterkere vil vi stå på kravene om at vi ikke skal gi etter.