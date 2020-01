I 1988 lagde låtskriveren Michael Day låta «We Run Things» under artistnavnet Flourgon. Deler av den låta mener han er påfallende lik popstjernen Miley Cyrus' hit «We Can't Stop», som kom ut i 2013, skriver Hollywood Reporter.

I 2018 gikk han til søksmål, og anklaget RCA Records, som er underlagt Sony, for å ha direkte kopiert deler av låten hans.

Blant det han mener er rappet er strofene «We run things/ Things no run we» fra sin egen låt. I Cyrus' låt synges det «We run things/Things don't run we» i refrenget.

For likhetene ønsket han 300 millioner dollar, altså drøye 2,6 milliarder norske kroner.

Cyrus' låt var hovedsingelen på platen «Bangerz», og nådde 2.-plassen på hitlisten Billboard's Hot 100.

Ifølge Reuters har partene nå inngått et forlik, der det er med et tillegg om at låtskriveren ikke kan ta opp saken på nytt.

Hva Day får ut av forliket er ikke kjent.