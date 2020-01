I natt fylles The Beverly Hilton i Beverly Hills seg til randen med kjendiser da Hollywoods største fest arrangeres.

Den toneangivende prisutdelingen er som oftest en god rettesnor på hvem som kan hente hjem en gjev Oscar-pris neste måned.

Flere favoritter

I år er det noen filmer som utmerker seg med spesielt mange nominasjoner: Quentin Tarantinos komedie «Once Upon a Time in Hollywood» og Martin Scorseses krim-epos «The Irishman» har fem nominasjoner hver, mens «Marriage Story» med Scarlett Johansson og Adam Driver i hovedrollene topper listen med seks hele nominasjoner.

Vinnerne kan du se fortløpende i faktaboksen i bunnen av denne artikkelen.

Dette er 77. gang Golden Globes arrangeres. Blant dem som skal stå for å dele ut prisene finner man stjerner som Margot Robbie, Rami Malek og Scarlett Johansson. De er forøvrig alle selv nominerte til å vinne priser.

Kan håve inn priser

I år kan seriegiganten Netflix potensielt håve inn priser, ettersom seriene og filmene står bak er nominert til hele 17 priser i forskjellige kategorier. De står blant annet bak «Marriage Story» (seks nominasjoner), «The Irishman» (fem nominasjoner) og «The Two Popes» (fire nominasjoner).

Skal man tro to av redaktørene i kjendismagasinet Variety, Jenelle Riley og Marc Malkin, er det stor sjanse for at «Once Upon a Time in Hollywood» med Leonardo DiCaprio og Brad Pitt som ligger best an til å vinne prisen for beste komedie.

De er derimot delt når det gjelder beste dramafilm.

– Til syvende og sist tror jeg det blir The Irishman, sier Malkin i deres vurdering.

– Der er jeg uenig. Jeg tror det blir «Marriage Story», sier Riley.

Den rappkjeftede britiske komikeren Ricky Gervais skal lede showet for femte gang. I forkant har han opplyst om at dette blir siste gang han gjør dette.

Ifølge nyhetsbyrået AP blir det lite kjøtt å finne på tallerkenene til de oppmøtte, ettersom kveldens meny er fullstendig plantebasert, for å øke oppmerksomheten rundt klimaspørsmålet.

Vant hederspris

De to hedersprisene «Cecil B. deMille Award» og «Carol Burnett Award» er allerede avklart på forhånd, og går til henholdsvis Tom Hanks og Ellen DeGeneres.

Se hele listen over de nominerte nedenfor. Vinnerne vil bli lagt inn etterhvert som de blir annonsert.