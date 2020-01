Det melder nyhetsbyrået AP.

Så langt har minst 23 personer omkommet i brannene som har herjet i Australia siden september, og store landområder er nedbrent og ødelagt.

Personellet som sendes fra USA er til vanlig stasjonert i California, og vil reise mandag, opplyser talsperson Carrie Bilbao ved National Interagency Fire Senter til nyhetsbyrået.

Dette er ikke første gangen USA sender folk for å hjelpe med brannene som pågår, men det er ifølge AP første gang brannpersonell bistår i Australia siden 2010.

Til sammenligning har Australia og New Zealand sendt brannpersonell over til USA flere ganger de siste 15 årene. Forrige gang var i august 2018, da 138 brannmenn ble sendt for å bistå med slukningen av branner i California.