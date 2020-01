«Prisen til Lundby hindret juryen fra krasjlanding»

Hun kunne faktisk fått den for flere år siden, men det er først det siste året at Lundby selv har begynt å forstå hvor viktig hun har vært – ikke bare for likestilling i hoppsporten. Men for likestillingen i norsk idrett. Sånn sett er timingen perfekt.

For Lundby er en unik utøver. Hun har vært på landslaget siden hun gikk på ungdomsskolen. Og hun er den eneste utøveren jeg kommer på som har vært med på samtlige offisielle mesterskapsøvelser i sin idrett gjennom historien.

Det har altså ikke vært et eneste VM, eller OL-renn der kvinner har hatt lov til å delta, der Lundby ikke har hoppet.

Det er unikt.

Det forteller ikke bare om en utøver som har jobbet hardt. Men også i stor grad har vært med å definere idretten sin. De siste årene har hun også satt en standard som har vært umulig for alle andre kvinner i verden å nå opp til.

Maren Lundby har derfor kommet i en posisjon der hun gjennom sine prestasjoner har latterliggjort gjort alle skeptikere til kvinnehopp.

Fortsatt møter jentene motstand internasjonalt, der gubbeveldet dessverre er mer standhaftig enn i Norge. Men Lundby vet at så lenge hun fortsetter å vise at jenter har akkurat like gode forutsetninger som menn til å hoppe i storbakker/skiflygingsbakker, så vil endringene komme.

Som Karsten Warholm bruker å si: Godt gjort er bedre enn godt sagt. Blant mange gode, så er Maren Lundby det beste eksempelet på det i norsk idrett.

Og der er også den store forskjellen mellom Lundby og noen av de andre som har vunnet denne prisen.

De beste forbildene er etter min mening ikke de som roper høyest, prater i store ord, eller gjør det alle forventer at et godt forbilde skal gjøre.

Nei.

De beste forbildene er de som har mot til å forandre noe – i kraft av sin personlighet og de egenskapene de har. Uten at de nødvendigvis har behov for å fremheve seg selv på noe som helst måte.

Og det er nettopp her storheten til Lundby ligger. Hun er ydmyk, men ærgjerrig. Hun er snill og mild, men samtidig helt gal i hodet når hun utøver idretten sin. Hun setter seg i respekt som fagkvinne for den jobben hun gjør. Og ikke for noe annet.

Prisen er derfor ikke bare riktig. Den er viktig. Ikke bare for alle jenter som driver idrett.

Men også for juryen. Prisen til Lundby hindret juryen fra krasjlanding.

For etter den helt uforståelige vrakingen av Magnus Carlsen, har toppidrettssjefen og hans medsammensvorne fått berettiget kritikk for å blande politikk inn i utdelingen av norsk idretts gjeveste priser.