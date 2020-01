Forholdet mellom Iran og USA er iskaldt etter at den mektige iranske militærlederen Qassem Soleimani ble drept i et droneangrep fredag.

Lørdag kveld ble to raketter skutt mot området i Bagdad som huser flere regjeringsbygg og ambassader – blant annet den amerikanske. Det er ikke kjent hvem som står bak angrepet.

Samme dag ble det kjent hvem som overtar ansvaret for styrkene Soleimani ledet, elitestyrken Quds. Den er underlagt den paramilitære Revolusjonsgarden, som består av 125.000 mann.

Venn av Soleimani

Fremover vil 62 år gamle Esmail Ghaani ha ansvaret for styrken, Irans ballistiske missil-program og arbeidet med å overvåke den amerikanske marinens operasjoner i området.

Quds er kjent for å spesialisere seg på ukonvensjonell krigføring og etterretningsarbeid, og benytter hyppig militser i andre land til å gjennomføre sine operasjoner.

Han vil rapportere direkte til landets øverste leder, Ayatollah Ali Khamenei.

Ifølge nyhetsbyrået AP vil en av Ghaanis første oppgaver trolig være å hevne sin forgjengers død, som han tidligere har uttalt var en nær venn.

– Vi er barn av krig. Vi er kamerater på slagmarken og vi ble venner i kamp, har Ghaani tidligere uttalt til Irans statlige nyhetsbyrå IRNA.

Da utnevnelsen ble kjent omtalte Ayatollah Ali Khamenei generalen som en av landets mest prominente militære ledere.

Fortid fra Quds

I motsetning til den mye omtalte Soleimani, som var regnet som hjernen bak Irans militære og politiske strategi i regionen, er lite kjent om Ghaanis fortid. Ifølge nyhetsbyrået AP fikk han i likhet med sin forgjenger kamperfaring under Irans krig med Irak på 80-tallet, en krig som tok én million liv. Mange av de døde var dårlig bevæpnede, og ofte unge, medlemmer av den iranske revolusjonsgarden, som omkom i angrep på irakiske posisjoner.

– De så at alle ble drept, men når de ble beordret til å rykke frem, så nølte de ikke. Kommandøren ser på soldatene sine som sine egne barn, og i soldatens øyne er det som å få en ordre fra gud. Da må han gjennomføre den, har Ghaani fortalt om de brutale kampene, skriver AP.

Etter krigen ble Ghaani med i den da nyopprettede Quds-styrken han nå har fått ansvaret for å lede.

Han har også vært gjenstand for kritikk fra amerikanske myndigheter flere ganger, og blitt ilagt sanksjoner etter at han ble implisert i et våpenbeslag i 2012, da nigerianske myndigheter åpnet tretten containere på vei til Gambia som var merket «glassull og stein». Inni ble det funnet raketter, ammunisjon og våpen. Amerikanske myndigheter mener Ghaani var ansvarlig for forsendelsen.