Slik reagerte hun på å bli avvist i Love Island

– Førsteinntrykket mitt var at han virket veldig cocky. Selvtillit er bra, det liker jeg veldig godt, men jeg er ikke så fan når det går over til å bli cocky. Men jeg og Ådne har snakket sammen, og det viser seg at han er litt mer jordnær enn han ga uttrykk for, og han har mer ved personligheten sin enn det som ble vist helt fra start, sier hun.

Ådne forteller at han vil satse på Iselin som sin partner fremover. Hun tror også at de kan ha et potensiale som et par.

– Jeg tror vi har en del til felles, så det er absolutt potensiale her. Så jeg vil egentlig prøve å se om dette kan fungere, sier Iselin.

DE FØRSTE PARENE: Fra venstre Thammy og Nate, Iselin og Ådne, Mie og Ali, Nora og Eskild, Oda og Johannes. Foto: Marit Grøtte/TV 2

– Koser meg i hennes selskap

I den første episoden av Love Island ble det også dannet fire andre par. Oda Lindsetmo (22) tok et steg fram for Johannes Klemp (27), og han valgte henne.

– Han er ikke vond å se på, og jeg følte at han er litt mystisk. Når vi prater sammen, er det mye jeg blir overrasket over med ham. Det synes jeg er kult, sier Oda.

– Oda har et fint smil og en fin utstråling, så jeg tenkte at jeg må ta sjansen på henne. Hun er sprudlende og har mye energi, og det liker jeg. Jeg koser meg veldig i hennes selskap, sier Johannes.

LOVE ISLAND-PAR: Oda Lindsetmo og Johannes Klemp. Foto: TV 2

Fornøyde

Under pardannelsen tok Thammy Dias (28) et steg fram for Nathan «Nate» Kahungu (23), og han valgte henne. Etter én dag er de fornøyde med å være i et par.

– Alt han sa bare matchet med meg, og det er nesten litt skummelt. Han er en kjekkas, og jeg liker utstrålingen hans, sier Thammy.

– Se på henne, selvfølgelig valgte jeg henne. Hun er sprudlende og har selvtilitt, og det liker jeg. Hun er utrolig morsom, og vi har ganske lik humor, sier Nate.

LOVE ISLAND-PAR: Thammy Dias og Nate Kahungu. Foto: TV 2

Håper det kan oppstå noe

Mie Mack Cappelen (22) tok et steg fram for Ali Esmael (28), og han valgte henne. Nå skal de bruke tiden fremover på å bli kjent med hverandre, og de håper begge at det kan oppstå noe mellom dem.

– Han er den typen som jeg pleier å gå for, så jeg tok en sjanse. Ali virker veldig omsorgsfull og ærlig, og han tør å være seg selv, sier Mie.

– Hun strålte, hadde glimt i øyet og det smilet, så jeg hadde valgt henne uansett. Jeg gleder meg til å bli bedre kjent med henne, sier Ali.

LOVE ISLAND-PAR: Mie Mack Cappelen og Ali Esmael. Foto: TV 2

Vil satse på hverandre

Nora Haukland (22) tok et steg fram for Eskild Magnussen (27), og han valgte henne. Nå vil de satse på hverandre fremover, forteller de.

– Han virket som en laidback person. Personlighet har alt å si for meg. Han virker litt tøff på utsiden, men han er myk inni. Eskild er veldig god å prate med, sier Nora.

– Hun er veldig fin å se på, også virker hun avslappet og som om hun har hodet på rett plass. Det setter jeg pris på, sier Eskild.

LOVE ISLAND-PAR: Nora Haukland og Eskild Magnussen. Foto: TV 2

To nye deltakere

Underveis i Love Island vil det komme nye single til villaen, og parene vil bli satt på prøve.

Allerede mot slutten av første episode kom to nye deltakere: Emilio Evertsen da Gama (22) fra Stavanger og Ida Myren (21) fra Fræna i Møre og Romsdal.

NYE DELTAKERE: Emilio Evertsen da Gama og Ida Myren. Foto: Marit Grøtte/TV 2

Programmet sendes på TV dagen etter at det har blitt spilt inn, og gjennom appen «Love Island Norge» kan TV-seerne være med på å avgjøre deltakernes skjebne.

Deltakerne skal både kjempe om å finne kjærligheten og vinne en pengepremie. Etter åtte uker avgjør TV-seerne hvilket par som fortjener pengepremien på 300.000 kroner.

Se «Love Island» søndag til torsdag på TV 2 Sumo kl. 15.30.

Programmet sendes også på TV 2 Sumo Fri og TV 2 Livsstil kl. 21.30, samt på TV 2 kl. 22.45.