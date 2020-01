Ekskjæresten til TV 2-profil er klar for Love Island

Allerede under første dag av Love Island-innspillingen kom det to nye deltakere til villaen.

Da de ti originale deltakerne hadde dannet par og begynt å finne seg til rette i villaen utenfor Buenos Aires i Argentina, kom det to overraskelser inn døra.

Mot slutten av søndagens premiereepisode fikk TV-seerne se et glimt av de to nykommerne:

Selgeren og modellen Emilio Evertsen da Gama (22) fra Stavanger og studenten Ida Myren (21) fra Fræna i Møre og Romsdal.

Kjent ekskjæreste

– Jeg vil være med på Love Island for å finne kjærligheten, sier Ida til TV 2.

Hun har vært singel i et halvt år. Hennes siste forhold var med influenser og TV-profil Emil Vasstrand (22), som er kjent fra TV 2-serien Funkyfam.

KLAR FOR LOVE ISLAND: Ida Myren. Foto: Marit Grøtte / TV 2

– Det var diverse ting som gjorde at det ikke fungerte mellom oss. Men nå er jeg klar for et nytt forhold, og jeg ser fremover, sier hun.

Emil Vasstrand bekrefter at forholdet deres tok slutt i fjor sommer.

– Jeg ønsker Ida alt vel, og jeg håper at hun finner det hun er ute etter på Love Island, sier han til TV 2.

Spontan og omsorgsfull

Observante TV-seere vil kanskje huske Ida fra dokuserien Funkyfam, som handler om livet til treningsprofilen Jørgine Massa Vasstrand (30) og hennes familie.

– I Funkyfam var jeg i bakgrunnen, så Love Island blir noe annet. Det er spennende å være med her, og jeg synes det er en utrolig gøy utfordring, sier hun.

DUKKER OPP I FUNKYFAM: Her er Ida Myren sammen med Emil Vasstrand og hans søster Jørgine Massa Vasstrand. Foto: TV 2

Ida, som bor i Oslo og studerer sykepleie, beskriver seg selv som spontan, familiekjær og omsorgsfull.

– Jeg er ute etter en kjæreste som har like verdier som meg når det kommer til familie. Han bør være litt spontan, ta initiativ, være omsorgsfull og vise de han bryr seg om at han er glad i dem, sier hun.

– Klar for å åpne hjertet

Ida ankommer Love Island-villaen sammen med Emilio. Han beskriver seg selv som ambisiøs, selvsikker og omsorgsfull.

– Jeg ser etter ei dame som er morsom, har mye humor, er lojal og har gode verdier, sier Emilio til TV 2, da vi møter ham i Argentina før han går inn i villaen.

22-åringen, som er halvt norsk og halvt angolsk, har vært singel i omtrent ett år. Nå er han «skamklar» for å finne seg en kjæreste.