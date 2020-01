24-åringen Sondre Tronstad er en svært ettertraktet mann.

Hans strålende sesong for fjorårets cupfinalist har nemlig blitt lagt merke til av flere utenlandske klubber.

Mest konkret er interessen fra nederlandske Vitesse, som etter det TV 2 erfarer er svært interessert i å sikre seg 24-åringens tjenester.

TV 2 får opplyst at et bud på rundt seks millioner kroner skal ha blitt avvist.

Haugesunds daglige leder Eirik Opedal ønsker ikke å kommentere saken.

Men selv bekrefter Sondre Tronstad at han kjenner til interessen fra Nederland.

Han klarer ikke legge skjul på at han ønsker seg et utenlandsopphold.



– Jeg synes det er smigrende at interessen er der. Jeg føler at jeg har prestert godt i Haugesund og føler at jeg er klar for en ny mulighet nå. Jeg håper det ordner seg, innrømmer FKH-profilen.

Vil selge - men ikke Tronstad

Han har ett år igjen av kontrakten sin Haugesund.

Selv om klubben har vært åpen på at de har hatt økonomiske utfordringer, har de hittil ikke ønsket å selge midtbanespilleren.

– Hva tenker du om summen Haugesund krever for deg?



– Det vil jeg helst ikke si så mye om. Det jeg kan si er at jeg føler jeg har bidratt og gjort mitt beste for Haugesund i flere år nå, og at jeg håper at jeg kan få sjansen til å ta et steg videre nå, sier Sondre Tronstad.

Tronstad er opprinnelig oppflasket i Start, men har siden 2016 spilt for Haugesund der han har utviklet seg til å bli en nøkkelspiller for Jostein Grindhaugs lag.

TV 2 har vært i kontakt med Tronstads agent Imad El Hammichi. Han ønsker ikke å kommentere saken.