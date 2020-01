Saken oppdateres!

De røde djevlene skal spille to semifinaler i ligacupen, tre ligakamper, pluss omkampen i FA-cupen.

Slår de Wolverhampton på Old Trafford, skal de i tillegg spille fjerde runde i FA-cupen 25. januar.

– Dette er Wolves' 36. kamp denne sesongen. Manchester United har bare én ledig midtuke i januar. Ingen av lagene vil ha omkamp, konstaterte BBC-reporteren Simon Stone like før kampslutt.

Wolves-manager Nuno Espírito Santo legger ikke skjul på at det ikke er ideelt, men hevder hardnakket at de er glade for å få en ny mulighet til avansement.

– Selvfølgelig vil vi det. Vi vil spille. Nå har vi en god uke på oss, så skal vi gå for det, sier portugiseren til BT Sport.

Ole Gunnar Solskjær sendte et b-preget mannskap ut på Molinuex, noe påtvunget på grunn av skader og sykdom.

Manchester United slet med å skape sjanser mot Wolverhampton, og endte opp med null skudd på mål. Det har ikke skjedd i en kamp i hjemlig serie eller cup siden januar 2015, ifølge Opta.

I første omgang gikk den unge venstrebacken Brandon Williams i bakken etter et sammenstøt med Leander Dendoncker.

De røde djevlene ropte på straffe, men dommer Paul Tierney vinket spillet videre – og avgjørelsen ble stående etter en VAR-sjekk.

Med 20 minutter igjen av kampen byttet Solskjær inn Marcus Rashford. Stjerneangriperen brukte kort tid på å markere seg. Drøyt ett minutt senere hadde 22-åringen en avslutning som gikk via en motspiller og i tverrliggeren.

Nærmere seieren kom aldri Solskjærs utvalgte. Matt Doherty headet ballen i mål like etterpå for Wolverhampton, men scoringen ble korrekt annullert på grunn av hands.