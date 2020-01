Warholm med storeslem på Idrettsgallaen: – Jeg vil takke juryen for å la være å nominere Magnus Carlsen

Video med tillatelse fra NRK!

Karsten Warholm ble den store vinneren under Idrettsgallaen lørdag kveld.

Han vant Utøvernes pris, ble kåret til Årets mannlige utøver og vant til slutt Årets navn.

– Jeg vil takke juryen for å la være å nominere Magnus Carlsen, spøkte Warholm etter å ha vunnet prisen.

Etter å ha blitt kåret til Årets mannlige utøver takket han juryen.

– Jeg må også få takke juryen, faktisk. De får mye tyn på Idrettsgallaen hvert år, det toppet seg i år, men jeg vil takke for at dere ser den jobben vi gjør, at dere arrangerer dette og at utøverne får en galla i Norge, sa Warholm i den takketalen.

En sprudlende Warholm steg frem til podiet da han mottok sin første pris for kvelden, Utøvernes pris. Han innledet med å snakke om det enorme engasjementet, som kan slå ut på både godt og vondt.

– Det fikk jeg selv erfare her om dagen. Fordi halv fire våknet jeg opp til en melding midt på natten fra en godt voksen dame som heter Eli. Kort og konsist skrev hun til meg: Martin Ødegaard er best. Punktum, sa Warholm, til brølende latter fra salen.

– Det er Elis mening, og det er jeg faktisk veldig glad for. Det engasjementet her er det idretten vår trenger, fortsatte han.

Alle vinnerne listes opp nederst i artikkelen (oppdateres)!

Friidrettstjernen takket trener Leif Olav Alnes, venner, familie, kjæreste og samarbeidspartnere. Så takket han det norske folk.

– Som stadig motiverer meg og heier på meg. Det er sånn jeg opplever det, i alle fall. Jeg vil også rette en stor takk til de 1,5 millionene som så løpet mitt i finalen live. Det er ganske drøyt, sa Warholm.

Før han igjen fikk salen til å bryte ut i latter:

– Men, før jeg tar kulen min og går, har jeg ett spørsmål angående det: Hva i helsikke så de fire andre millionene på den dagen?!

Alnes vant

Karstein Warholms trener Leif Olav Alnes fikk prisen som årets trener.

– Etter en slik pris er det nok vanskelig å komme unna å takke Karsten Warholm. Jeg er ekstremt privilegert som får bruke alderdommen min med en sånn idrettsmann og med et slikt menneske, sa Alnes, som fikk fram smilene.

– Jeg har fått denne prisen før, og da takket jeg foreldrene til Karsten for at de en gang fattet interesse for hverandre. Nå vil jeg også takke kona mi for at nøkkelen fortsatt passer når jeg kommer hjem, sa han.