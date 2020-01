Det melder nyhetsbyrået AFP på Twitter.

Den amerikanske ambassaden skal ikke ha blitt truffet i angrepet, men missilene skal ha truffet innenfor den grønne sonen.

Veien som leder til den amerikanske ambassaden skal ha blitt sperret som følge av angrepet.

Det er foreløpig ikke kjent hvem som står bak angrepet.

AFP melder også om et missilangrep mot en flybase i Balad, som huser amerikanske tropper.

Videoer fra Twitter viser flere helikoptre i området over den irakiske hovedstaden i kjølvannet av angrepet.

Reuters melder at to store eksplosjoner har blitt hørt i Bagdad lørdag kveld, men har så langt ikke slått fast at dette skyldes rakettangrep. Den kurdiske TV-kanalen NRT melder om en stor eksplosjon.

Angrepet kommer i kjølvannet av drapet på den iranske generalen Qassem Soleimani fredag, som fant sted like utenfor en flyplass i Bagdad.

Angrepet ble beordret av Donald Trump, og Iran har sverget hevn mot USA etter angrepet.

Saken oppdateres.