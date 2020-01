Etter å ha vunnet i både Garmisch-Partenkirchen og i Innsbruck, er Marius Lindvik på skuddhold før hoppuka skal avgjøres i Bischofshofen.

21-åringen fra Romerike er 9,1 poeng bak sammenlagtleder Dawid Kubacki.

– Det er et lite stykke. Men det er absolutt ikke umulig. Jeg skal gi Kubacki en solid fight, lover Lindvik.

– Det blir alt eller ingenting, følger landslagssjef Alexander Stöckl opp.

Spesiell bakke

Skal Lindvik klare å lande sammenlagtseieren, kan de første hoppene i Bischofshofen – i kvalifiseringen og prøveomgangen – bli avgjørende.

Den tidligere hoppstjernen Tom Hilde forklarer at bakken er veldig spesiell. For utøverne oppleves det at hoppkanten kommer senere enn i andre bakker, noe som gjør at man kan ta sats for tidlig.

Og Lindvik har aldri hoppet i Bischofshofen tidligere.

– Men det har ingenting å si hvordan det går. Han må bare kjenne etter og erfare rytmen i bakken, slik at han allerede i hopp to kan hoppe på og gi gass, råder Hilde.

Landslagssjef Stöckl er enig. Østerrikeren er spent på hvordan det første hoppet kommer til å gå, og varsler at han har én beskjed til lagets komet.

– Jeg tipper det første hoppet er for tidlig på hoppkanten. Jeg tror jeg må si til ham at han må vente så lenge som mulig med satsen, for den kommer til å være for tidlig, spår Stöckl.

– Jeg gleder meg til å se det første hoppet hans der, følger Hilde opp.

– Jeg gruer meg, kontrer en lattermild Stöckl.

– Bedre enn forventet

Landslagssjefen er likevel optimistisk. Lindvik har nemlig vist i hoppuka at han kan tilpasse seg nye bakker lynraskt.

– Han klarer å omstille seg til den neste bakken så fort som mulig. Det klarte han veldig bra i Garmisch, og klarte det bra her (Innsbruck), synes jeg. Faktisk bedre enn forventet, sier Stöckl.

Hoppgutta hadde et hektisk program før de var på plass i Bischofshofen. Lørdag kveld satte de seg i bilen og kjørte fra Innsbruck, der det var om å gjøre å få seg noen timer søvn på veien.

Stöckl tror ikke at Lindvik kommer til å bukke under for presset når hoppuka skal avgjøres.

– Det eneste som teller er å fokusere så godt du kan på det du skal gjøre i bakken. Alt det andre har ingenting å si. Han er ekstremt flink til å gjøre det, og får ikke med seg noe av det som skjer rundt. Han er såpass inni sin egen boble, forklarer østerrikeren.

