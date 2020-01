Se Norge-Serbia på TV 2 og Sumo fra kl. 14.15.

– Det gir meg frysninger. Jeg gleder meg så mye og har virkelig sett frem til at vi starter dette mesterskapet i hjembyen min Trondheim. Jeg må bare passe på at jeg ikke gleder meg for mye og blir overgiret, sier Sander Sagosen når vi møter ham i Paris foran den siste oppkjøringskampen i Golden League, mot Serbia.

Med troppens andre verdensklassespiller, Bjarte Myrhol, ute, på grunn av en tarm-operasjon, vil et enormt ansvar hvile på 24-åringens skuldre.

Vil unngå Sagosen-show

– Norge har aldri vært mer avhengig av en enkeltspiller enn Sander Sagosen. Samtidig må han funke sammen med kollektivet, melder Bent Svele.

– Hva er du bekymret for?

– Jeg er bekymret for at han vil for mye og tar for stor plass, og at de andre spillerne dermed blir passive. De må også tørre å ta avslutninger og være en del av spillet, svarer TV 2s håndballekspert.

Det fikk vi se et tydelig eksempel på i førsteomgangen av fredagens Danmark-kamp, da 24-åringen sto med sju av tolv norske mål til pause. I 2. omgang måtte han se mer av kampen fra benken for å gi plass til de andre.

– Sander vil være sentral på hvilket som helst landslag. Han er en klassespiller. Samtidig må vi passe på at hele laget drar maskineriet igang, så ikke bare én går i krigen, sier Christian Berge.

– Så det ikke bare blir Sagosen-show?

– Nei, for da kommer vi ikke langt, svarer landslagssjefen.

Etter sølv i to siste VM-ene, er det store forventinger til Norge foran EM, som deles mellom Norge, Sverige og Østerrike. Ved siden av Myrhol mangler Norge også Kent Robin Tønnesen på grunn av skade, noe som gjør Berges mannskap ekstra sårbare.

– Først og fremst er det kjipt at vi mangler Bjarte. Han er vår hærfører og kaptein, det er kjipt å unnvære slike. Vi andre må steppe opp, og det blir mer ansvar på meg - både på og utenfor banen. Vi trenger noen som leder gruppen, der må jeg tre mer i kraft nå som Bjarte er borte. Men jeg har troen på at det skal bli bra. Vi har et bra lag, som jeg har veldig stor tro på, poengterer Sagosen.

Drømmer om gull

Frankrike-proffen er obs på problemstillingen som nå reises, før de innledende kampene mot Bosnia, Frankrike og Portugal.

– Det er alfa omega å få igang flere enn vi som starter. Vi er avhengig av hele troppen. Skal vi vinne et EM så holder det ikke med en sjuer, eller en nier, men vi må ha et helt lag som leverer. Vi har imidlertid såpass mange gode spillere - og så stor bredde - at jeg tror det skal gå fint.

Sin unge alder til tross, de fire siste mesterskapene har han havnet på All Star-laget - som er de beste spillerne fra turneringen.

– Jeg kan gjerne droppe All Star om jeg står med gullmedaljen. Det er ikke så viktig, for meg handler det om å stå på toppen av podiet en gang, og jeg har drømt om at det kan være i et mesterskap som starter i Trondheim. Vi skal få noen gode kamper der og ta med oss masse selvtillit derfra inn i en mellomrunde og finalehelg.