Overvåkningsvideo skal vise øyeblikket Soleimani ble drept

Iran har kommet med kraftige trusler og tidvis lovnader om hevn mot USA etter at den iranske generalen Qassem Soleimani ble drept i et amerikansk droneangrep i den irakiske hovedstaden Bagdad natt til fredag.

Angrepet ble beordret av USAs president Donald Trump, som har hevdet at de gikk til angrep for å stanse en krig, ikke starte en.

Trump hevdet også at Soleimani planla et angrep mot amerikanske diplomater og militærpersonell.

Ble identifisert ved hjelp av ring

En video sluppet av den irakiske, statlige TV-kanalen AhadTV skal angivelig være overvåkningsbilder av øyeblikket da den amerikanske dronen gikk til angrep utenfor flyplassen.

Videoen viser en enorm eksplosjon i det en av de to bilene blir tillintetgjort av missiler. Minst to missiler skal ha blitt avfyrt i angrepet.

Se videoen øverst i saken.

De enorme skadene på Soleimani gjorde det i utgangspunktet vanskelig å identifisere ham, men en stor, karakteristisk rød ring som han var kjent for å bruke gjorde at han ble identifisert da de fant hånden hans.

RØD RING: Dette bildet fra februar 2019 viser den drepte generalen Qassem Soleimani. På høyrehånden kan man tydelig se den røde ringen han var kjent for å bruke, som også skal ha bidratt til at han ble identifisert. Foto: AFP

Tusenvis sørger

Tusenvis samlet seg lørdag i Bagdads gater for å hedre den avdøde generalen.

Qasem Soleimani ledet elitestyrken Quds i den iranske Revolusjonsgarden, og han var regnet som hjernen bak Irans militære og politiske strategi i regionen.

Mange av de sørgende i Iraks hovedstad Bagdad var kledd i svart, og de bar på irakiske flagg og flagg tilhørende Iran-støttede militser som var lojale til Soleimani.

Kistene til de døde ble båret gjennom gatene i en begravelsesseremoni som ble ledet av irakiske militssoldater som holdt flagg. Iraks fungerende statsminister Adel Abdul-Mahdi og Hadi al-Amiri i sjiamilitsen Hashed al-Shaabi deltok i seremonien.

Sinte sørgende ropte blant annet anti-USA-slagord og lovet hevn.

– Død over USA, ropte enkelte, mens irakiske militærhelikoptre fløy over som ledd i tunge sikkerhetstiltak.

– Farlig

Sikkerhetssituasjonen i Midtøsten anses som kraftig forverret etter at Soleimani ble drept. USA har sendt ytterligere 3000 soldater til Midtøsten, noe som kan tyde på bekymring for et hevnangrep.

– Situasjonen er veldig farlig fordi det har vært et direkte angrep fra en stat på en annen statsperson, og det er sverget hevn for dette, sier orlogskaptein Thomas Slensvik ved Forsvarets Høgskole til TV 2.

Det er ikke mange som tviler på at et hevangrep kommer til å skje, men hvordan er mye mer usikkert.